نفذت، الادارة العامة للمرور القاهرة، اليوم الجمعة، عملية الغلق الكلي لشارع القادرية "الإمام الشافعي" بالوصلة من شارع الطحاوية وحتى سالم إبراهيم، تزامنا مع تنفيذ أعمال مشروع محور صلاح سالم الجديد بالقاهرة.

وتقوم إدارة المرور بعملية التحويلات المرورية لمدة 3 أشهر، وعلى قائدى السيارات القادم من شارع القادرية: يسلك يسارًا شارع الطحاوية تجاه شارع الكردى وشارع الخلاء.



بدء تنفيذ تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال محور صلاح سالم الجديد بالقاهرة

أما المتجه إلى مسجد الإمام الشافعى؛ يسلك شارع الكردى فيمينًا أسفل كوبرى الحضارة فيمينًا شارع الإمام الليثى تجاه مسجد الإمام الشافعى.



أما القادم من مسجد الإمام الشافعى؛ يسلك يسارًا شارع الإمام الليثى تجاه أسفل كوبرى الحضارة تجاه شارع عين الحياة ومناطق صلاح سالم.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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