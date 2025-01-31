الجمعة 31 يناير 2025
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موعد انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالمنوفية

تصحيح إمتحانات الشهادة
تصحيح إمتحانات الشهادة الإعدادية 2025، فيتو

ينتهى اليوم كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، من أعمال تصحيح الامتحانات ثم يتم البدء فى رصد وتجميع الدرجات والذى سيستمر لمدة 3 أيام اتمهيدًا لإعلان النتيجة بعد إعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

 

مدة تصحيح إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية


وبدأ الجمعة الماضى تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية ويستمر ذلك  حتى اليوم الجمعة، ثم تبدأ عمليات رصد وتجميع الدرجات والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام داخل كنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية


ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء 4 فبراير وذلك بعد اعتمادها رسميًا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور.

 

تعديل عاجل على نموذج الإجابة بمادة العلوم للشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأجرى كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، تعديلا على أحد نقاط الإجابة بمادة العلوم بعد شكاوى الطلاب وأولياء الامور.

 

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن التعديل شمل سؤال كم عدد الكرموسومات؟ حيث تم اعتماد إجابة الطلاب التى تشرح الإجابة مع ذكر العدد صحيح، أو من يكتب العدد فقط بدون شرح سيتم اعتبار اجابته صحيحة.

 

وانفردت فيتو بنشر موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسى الأول، والتى انتهت الخميس بامتحاني الهندسة والتربية الدينية بمختلف الإدارات التعليمية المختلفة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

ويتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء 4 فبراير، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور.

وانتهى 86 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية  بامتحان مادتي الهندسة والتربية الدينية، وذلك بـ 398 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.

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