حلينا الامتحان في نص ساعة، سعادة طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية بسهولة مادة العلوم (فيديو)

تباينت آراء طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية عقب أدائهم امتحان مادة العلوم بعدد 398 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية بالمنوفية.

وقال الطالب محمد سعيد، إن الامتحان كان سهل وفي مستوى الطالب المتوسط لافتا انه قام بحل الامتحان خلال نصف ساعة من زمن الامتحان.

وأكد الطالب سمير صالح، أن الامتحان تضمن عدة نقاط غير مباشرة وادت اي حدوث توتر بين الطلاب واستغرقت وقتا لفهمها، لافتا أنه في النهاية تمكن من حلها.

إغماء 3 طالبات بامتحان العلوم في الإعدادية بالمنوفية

تعرضت 3 طالبات بإمتحان مادة العلوم بالشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، وتم نقلهن للمستشفيات لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة، وقامت اللجان الإمتحانية للطالبات بإتجاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حيث شهدت لجنه سنتريس بإدارة أشمون التعليمية إصابة الطالبة بسمة السيد محروس بحالة اغماء بين الفترتين وتم نقلها لمستشفى اشمون العام.

وشهدت لجنه مدرسة كفر المنشي للتعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية إصابة الطالبتين ليالي احمد على صيام، والطالبة نجاة مسعد ابراهيم جمعه بحالة اغماء وتم نقلهم لمستشفى قويسنا.

اجراءات رادعة لحيازة الهواتف فى لجان الاعدادية بالمنوفية

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على استبعاد أي طالب يٌضبط بحوزته هاتف محمول أو أي أجهزة إلكترونية تتعلق به داخل اللجنة سواء استخدمها أو لم يستخدمها، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بذلك في حينه.



محافظ المنوفية يتوعد المخالفين

ووجه اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم أنه في حالة ثبوت أي مخالفات من المختصين بحرمانهم والاستبعاد من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات ويتم تعميمه ونشره على البوابة الإلكترونية للمديرية.

طلاب الإعدادية يؤدون امتحان العلوم فى المنوفية

وأدي 86 ألف طالبة وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، امتحان مادة العلوم في ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ 398 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.

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