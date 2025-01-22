الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حلينا الامتحان في نص ساعة، سعادة طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية بسهولة مادة العلوم (فيديو)

طلاب المنوفية بعد
طلاب المنوفية بعد امتحان العلوم

تباينت آراء طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية عقب أدائهم امتحان مادة العلوم بعدد 398 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية بالمنوفية.

وقال الطالب محمد سعيد، إن الامتحان كان سهل وفي مستوى الطالب المتوسط لافتا انه قام بحل الامتحان خلال نصف ساعة من زمن الامتحان.

وأكد الطالب سمير صالح، أن الامتحان تضمن عدة نقاط غير مباشرة وادت اي حدوث توتر  بين الطلاب واستغرقت وقتا لفهمها، لافتا أنه في النهاية تمكن من حلها.

إغماء 3 طالبات بامتحان العلوم في الإعدادية بالمنوفية

تعرضت 3 طالبات بإمتحان مادة العلوم بالشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، وتم نقلهن للمستشفيات لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة، وقامت اللجان الإمتحانية للطالبات بإتجاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حيث شهدت لجنه سنتريس بإدارة أشمون التعليمية إصابة الطالبة بسمة السيد محروس بحالة اغماء بين الفترتين وتم نقلها لمستشفى اشمون العام.

وشهدت لجنه مدرسة كفر المنشي للتعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية إصابة الطالبتين ليالي احمد على صيام،  والطالبة نجاة مسعد ابراهيم جمعه  بحالة اغماء وتم نقلهم لمستشفى قويسنا.

اجراءات رادعة لحيازة الهواتف فى لجان الاعدادية بالمنوفية

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على استبعاد أي طالب يٌضبط بحوزته هاتف محمول أو أي أجهزة إلكترونية تتعلق به داخل اللجنة سواء استخدمها أو لم يستخدمها، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بذلك في حينه.


محافظ المنوفية يتوعد المخالفين

ووجه اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم أنه في حالة ثبوت أي مخالفات من المختصين بحرمانهم والاستبعاد من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات ويتم تعميمه ونشره على البوابة الإلكترونية للمديرية.

طلاب الإعدادية يؤدون امتحان العلوم فى المنوفية

وأدي 86 ألف طالبة وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، امتحان مادة العلوم في ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ 398 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آراء طلاب الشهادة الإعدادية الادارات التعليمية بالمنوفية الشهادة الاعدادي الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالشهادة الإعدادية بالمنوفية

مواد متعلقة

إغماء 3 طالبات بالشهادة الإعدادية في امتحان العلوم بالمنوفية

مصرع أب وطفلته فى انقلاب سيارة بالمنوفية

ضبط طالب بالشهادة الإعدادية بسبب تصوير امتحان العلوم في المنوفية

نقل طالبة بالإعدادية للمستشفى بسبب الزائدة أثناء امتحان الدراسات في المنوفية

استبعاد ملاحظة ورئيس لجنة وضبط طالبتين بحوزتهما هواتف بامتحانات الإعدادية في المنوفية

تعليم المنوفية: رصدنا تداول امتحان الدراسات بلجنة في قويسنا

سؤالان في التاريخ يثيران الجدل بين طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية (بث مباشر)

طالب يحاول إنهاء حياته بسبب فشله في الدراسة بالمنوفية
ads

الأكثر قراءة

تضم حقول نيازك وكهوفا للإنسان الأول، علاء مبارك يكشف عن قطعة أرض من كوكب آخر بمصر

مهاجم سوبر، شاهد مهارات السلوفيني نيجك جراديشار المرشح للانضمام للأهلي

الأهلي يحسم أولى صفقات الشتاء قبل مباراة بيراميدز

التفاصيل المالية لحسم صفقة السلوفيني نيجك جراديشار للأهلي

مشرد بالشوارع منذ 2014، تفاصيل جديدة عن المتهم بجريمة الأقصر البشعة (فيديو)

جريمة الأقصر تثير رعب المصريين، النشطاء يكشفون سر الحادث البشع ويربطونه بحديث آخر الزمان

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سيفرض عقوبات ضد دولة خليجية، مستشار ترامب المقرب يكشف خطته للتعامل مع الشرق الأوسط

منوعات

المزيد

سمكة يوم القيامة تثير الرعب في المكسيك

اعتقال 9 أشخاص جراء حريق منتجع أودى بحياة 76 شخصا في تركيا

واقعة تهز الرأي العام التونسي، شاب يضرم النار في أمه

فيلسوف روسي يتوقع محاولة اغتيال ترامب مجددا ويكشف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 22- 01- 2025 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالسوق المحلى

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 22- 01- 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالكرباج في المنام وعلاقته بالخلاص من الضعف والهوان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بالسعادة والمفاجآت السارة

ما معنى كلمة شريعة وأصلها؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية