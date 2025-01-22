ضبط طالب بالشهادة الإعدادية بسبب تصوير امتحان العلوم في المنوفية

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية إنه تم ضبط طالب بلجنة الشهيد الشنواني الإعدادية بقرية مليج التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، بعد قيامه بتصوير امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية، وتم تحويله للتحقيق.

اجراءات رادعة لحيازة الهواتف فى لجان الاعدادية بالمنوفية

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على استبعاد أي طالب يٌضبط بحوزته هاتف محمول أو أي أجهزة إلكترونية تتعلق به داخل اللجنة سواء استخدمها أو لم يستخدمها، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بذلك في حينه.

محافظ المنوفية يتوعد المخالفين

ووجه اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم أنه في حالة ثبوت أي مخالفات من المختصين بحرمانهم والاستبعاد من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات ويتم تعميمه ونشره على البوابة الإلكترونية للمديرية.

طلاب الإعدادية يؤدون امتحان العلوم فى المنوفية

وأدي 86 ألف طالبة وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، امتحان مادة العلوم في ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ 398 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.

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