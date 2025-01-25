السبت 25 يناير 2025
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تعديل عاجل على نموذج الإجابة بمادة العلوم للشهادة الإعدادية بالمنوفية

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، فيتو

أجرى كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، تعديلا على أحد نقاط الإجابة بمادة العلوم بعد شكاوى الطلاب وأولياء الامور.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن التعديل شمل سؤال كم عدد الكرموسومات؟ حيث تم اعتماد إجابة الطلاب التى تشرح الإجابة مع ذكر العدد صحيح، أو من يكتب العدد فقط بدون شرح سيتم اعتبار اجابته صحيحة.

 

وانفردت فيتو بنشر موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسى الأول، والتى إنتهت اليوم الخميس بإمتحانى الهندسة والتربية الدينية بمختلف الإدارات التعليمية المختلفة.

 


مدة تصحيح إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية


ويبدأ غدًا تصحيح إمتحانات الشهادة الإعدادية ويستمر ذلك لمدة اسبوع كامل حتى الجمعة القادمة، ثم تبدأ عمليات رصد وتجميع الدرجات والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام داخل كنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية


ويتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء 4 فبراير وذلك بعد إعتمادها رسميًا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور.

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