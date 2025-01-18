استبعاد رئيس لجنة بسبب المحمول في امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024 /2025، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس.

امتحانات الشهادة الاعدادية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد صحصاح مدير إدارة قويسنا التعليمية، نهى حبيب القائم بأعمال مدير الإدارة التعليمية بشبين الكوم، هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، محمد الزرقاني رئيس حي شرق شبين الكوم.

امتحانات الشهادة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم

وتفقد محافظ المنوفية لجان الامتحانات بمدرسة قويسنا الرسمية المتميزة المتكاملة للغات بإجمالي 12 لجنة بـ 229 طالبا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم استبعاد رئيس اللجنة والإداري ومسئول الكنترول، وذلك لمخالفة التعليمات وفتح مظاريف الأسئلة قبل الميعاد المحدد وعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بعدم حيازة التليفون المحمول، كما تم تفقد اللجان بمدرسة قويسنا الرسمية للغات بـ 8 لجان بـ 145 طالبا.

امتحانات الشهادة الاعدادية بالمنوفية

وتم استبعاد الموجه المقيم للتأخير وعدم التواجد داخل اللجنة الامتحانية أثناء استلام الأسئلة، وكذا استبعاد رئيس اللجنة بمدرسة الشهداء الإعدادية بنين لعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول للطلاب وجاري التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية.

وتفقد محافظ المنوفية مدرسة الشهيد طارق محمد زكي الإعدادية "الحسينية سابقا" بحي شرق شبين الكوم بإجمالي 20 لجنة بـ 373 طالبا، واطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات ومدى توافر الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

ويؤدي الطلاب اليوم السبت امتحاني مادتي "جبر وإحصاء واللغة الإنجليزية" بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

امتحانات الشهادة الاعدادية

محافظ المنوفية يتوعد المخالفين

وخلال تفقده، استفسر محافظ المنوفية عن إجراءات وآلية تأمين أوراق الأسئلة منذ استلامها وحتى توزيعها على الطلاب واطلع على نموذج محاكاة بهذا الشأن، ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم أنه في حالة ثبوت أي مخالفات من المختصين سيتم حرمانهم والاستبعاد من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات ويتم تعميمه ونشره على البوابة الإلكترونية للمديرية.

وأوضح الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه قد انطلقت اليوم أولى امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المراكز والمدن وتستمر لمدة 5 أيام وتم بدء سير الامتحانات في مواعيدها المقررة، وذلك من خلال تجهيز 398 لجنة لاستقبال 86 ألفا و696 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمشاركة 14 ألفا و154 رئيس لجنة ــ مراقب أول ــ مراقب ــ ملاحظ ــ إداري بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية علي ضرورة المتابعة اليومية لسير الامتحانات والمرور الميداني علي كافة اللجان لمتابعة الحالة العامة وتذليل العقبات والعمل بروح الفريق الواحد لضمان الانتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب.

امتحانات الشهادة الاعدادية

الشهادة الاعدادية

كما وجه باستمرار تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام والتعامل الفوري مع أي معوقات بما لا يعكر صفو الامتحانات، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

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