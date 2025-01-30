أخبار مصر اليوم: رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة 2025.. وموعد الإعلان عن 10 آلاف وظيفة معلم بالمعاهد الأزهرية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين 36 موظفًا في عدد من التخصصات.

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة 2025

نتيجة الصف الثانى الاعدادى في القاهرة ، يبحث طلاب الصف الثاني الإعدادي بالقاهرة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول، وأعلنت محافظة القاهرة ظهور نتيجة صفوف النقل من الثالث الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الإلكتروني ويمكن الحصول على النتيجة من خلال المحادثة الآلية.

موعد الإعلان عن 10 آلاف وظيفة معلم بالمعاهد الأزهرية والمؤهلات المطلوبة

يتساءل العديد من الشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة والباحثين عن وظائف جديدة حول، موعد الإعلان عن 10 آلاف وظيفة معلم بالمعاهد الأزهرية والمؤهلات المطلوبة.

وزارة الطيران المدني تكشف سبب تصاعد دخان بصالة السفر الدولي بمطار الأقصر

كشفت وزارة الطيران المدني تفاصيل تصاعد دخان من صالة السفر الدولي بـ مطار الأقصر، مساء اليوم.

الأرصاد الجوية تكشف تطورات حالة الطقس الأيام المقبلة

حالة الطقس ، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

تعديل مواعيد تشغيل بعض قطارات العاصمة بداية من فبراير

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو تعديل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي خلال الفترة المقبلة.

الأزهر يعلن أسماء المقبولين برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية (صور)

أعلن الجامع الأزهر أسماء الدارسين الذين تم قبولهم للالتحاق برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية، حيث بلغ إجمالي المقبولين ٥٦٠ دارسًا، جاء هذا الإعلان بعد اجتياز المتقدمين لاختبارات القبول التي عُقدت على مدار ستة أيام في سبتمبر الماضي، والتي شملت الجامع الأزهر وست محافظات أخرى، واستهدفت تقييم المتقدمين وفق معايير دقيقة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، موعد الإعلان الرسمي وخطوات الحصول على النتيجة

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك بعد الانتهاء من أعمال الامتحانات والبدء في مرحلة تصحيح النتائج في المناطق الازهرية عبر محافظات الجمهورية.

مجانا، تعليم القاهرة تعلن نتيجة صفوف النقل إلكترونيا وهذا موعدها في المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة سنوات النقل للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٥/٢٠٢٤ من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، على الموقع الرسمى للمديرية مجانًا على الرابط الآتي: اضغط هنا وذلك مساء اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٣٠.

التموين تنظم سوق اليوم الواحد في ههيا وفاقوس بالشرقية

أقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم سوق اليوم الواحد في مدينتي ههيا وفاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق.

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة بشأن أراضي الدولة الخاصة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 مكرر (ج)، الصادر في 27 يناير 2025، 3 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة لإستخدامها في بعض المشروعات.

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