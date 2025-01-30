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موعد الإعلان عن 10 آلاف وظيفة معلم بالمعاهد الأزهرية والمؤهلات المطلوبة

وظائف جديدة بالمعاهد
وظائف جديدة بالمعاهد الأزهرية، فيتو

يتساءل العديد من الشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة والباحثين عن وظائف جديدة حول، موعد الإعلان عن 10 آلاف وظيفة معلم بالمعاهد الأزهرية والمؤهلات المطلوبة.

ومن خلال السطور التالية، نستعرض موعد الإعلان عن 10 آلاف وظيفة معلم بالمعاهد الأزهرية والمؤهلات المطلوبة.

 

موعد الإعلان عن 10 آلاف وظيفة معلم بالمعاهد الأزهرية والمؤهلات المطلوبة

وحول موعد الإعلان عن 10 آلاف وظيفة معلم بالمعاهد الأزهرية والمؤهلات المطلوبة، استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر اليف، أمس الأربعاء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوفد المرافق له، لبحث عددٍ من القضايا المتعلقة بسد احتياجات المعاهد الأزهرية من المعلمين.

 

تفاصيل تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية

 

وبشأن موعد الإعلان عن وظائف 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية لعام 2025 والمؤهلات المطلوبة، ابلغ الدكتور صالح الشيخ،  الإمام الأكبر، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية في مختلف التخصصات العلمية على عدة سنوات مالية، بناءً على الدراسة التي أعدها الجهاز بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية لسد العجز الحالي في معلمي المعاهد في مختلف التخصصات العلمية.

ومن المتوقع أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الوظائف والتخصصات المطلوبة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية وذلك خلال الأيام المقبلة.



ومن المتوقع أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة عن مسابقة لشغل 10.000 وظيفة معلم أزهري في بعض التخصصات كإعلان أول يتبعه إعلانات أخرى في السنوات المالية القادمة وسيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع الأزهر الشريف، من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية في أقرب وقت.

 

وحول خطوات التقديم لوظائف معلم معلم بالمعاهد الازهرية عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

 

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

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