بالرقم القومى والاسم، نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى القاهرة

نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى القاهرة، يبحث طلاب الصف الرابع الابتدائى بالقاهرة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول، وأعلنت محافظة القاهرة ظهور نتيجة صفوف النقل من الثالث الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الإلكتروني ويمكن الحصول على النتيجة من خلال المحادثة الآلية.

وأعلنت محافظة القاهرة رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائى وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الإلكترونية على الرابط اضغط هنا

نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى القاهرة

ويتم الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائى بالاسم والرقم القومى من خلال الدخول على الرابط وادخال الرقم القومى للطالب واختيار المرحلة الدراسية "المرحلة الابتدائية" والصف الدراسى "الصف الرابع الابتدائى".

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بحافظة القاهرة فور ظهورها، من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية على الرابط اضغط هنا

ويتم اختيار المرحلة الاعدادية والصف الثالث الاعدادى وادخال الاسم والرقم القومى

امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة

مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

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