الأربعاء 29 يناير 2025
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أخبار مصر

الرئيس السيسي يوافق على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية

شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوفد المرافق له، لبحث عددٍ من القضايا المتعلقة بسد احتياجات المعاهد الأزهرية من المعلمين.

شيخ الأزهر يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وخلال اللقاء، أبلغ الدكتور صالح الشيخ، فضيلة الإمام الأكبر، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية في مختلف التخصصات العلمية على عدة سنوات مالية، بناءً على الدراسة التي أعدها الجهاز بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية لسد العجز الحالي في معلمي المعاهد في مختلف التخصصات العلمية.

الصورة النهائية للهيكل التنظيمي للأزهر الشريف

كما استعرض وكيل الأزهر خلال اللقاء، الصورة النهائية للهيكل التنظيمي للأزهر الشريف، وفقًا للرؤية التي تقدمت بها مشيخة الأزهر في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، تمهيدًا لاعتماده والموافقة عليه بشكل نهائي، موجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على تذليل كل العقبات للخروج برؤية مستقبليَّة تستوعب كل الأجهزة الإدارية بالأزهر، كما أعرب عن تقديره للتعاون المشترك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال كل مراحل العمل المشترك.

شيخ الأزهر يُعرب عن تقديره لدعم الرئيس السيسي للتعليم الأزهري

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لدعم  الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعليم الأزهري، وحرص سيادته على توفير كل أوجه الدعم لاستمرار الأزهر في نشر رسالته العالمية على الوجه الأكمل، وفي مقدمتها رسالة التعليم، الذي يعد ركيزةً أساسيةً لتقدم الأمم وصناعة نهضتها.

كما أعرب شيخ الأزهر عن تقديره لجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الأستاذ الدكتور صالح الشيخ، وفرق العمل بالجهاز، التي لم تدخر جهدًا في إنجاز هذا العمل المهم خاصة في ظل النقص الشديد في تخصصات معلمي الأزهر، مطالبًا فضيلته بضرورة الخروج بشروط المسابقة والإعلان في أسرع وقت ممكن لاستثمار هذا العدد في منظومة تطوير التعليم الأزهري والارتقاء به.

وأعرب الدكتور صالح الشيخ عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقديره لمواقف فضيلته العالميَّة في دعم قضايا الأمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الأزهري؛ لما يتمتع به خريجي الأزهر من سمعة مرموقة داخليًّا وخارجيًّا، مشيرًا إلى أن الجهاز بصدد الإعلان عن مسابقة لشغل 10.000 وظيفة معلم أزهري في بعض التخصصات كإعلان أول يتبعه إعلانات أخرى في السنوات المالية القادمة، وسيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع الأزهر الشريف، من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية في أقرب وقت.

وقدَّم الدكتور صالح الشيخ خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر لملف الإصلاح الإداري بشكل عام، وتوجيه  بسد العجز في الموارد البشرية بوحدات الجهاز الإداري للدولة بشكل خاص.

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