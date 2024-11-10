استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة.. الهيئة الوطنية تبدأ في تنقية قاعدة بيانات الناخبين.. وإبرام بروتوكولات تعاون مع مؤسسات الدولة للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات

بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة في ديسمبر 2023، وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نتائج الانتخابات وإتمام العملية الانتخابية وفقا للقوانين المختصة بذلك، بدأت الهيئة في القيام بدورها في الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي تنقية قاعدة بيانات الناخبين، استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم.

تنقية قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للانتخابات القادمة

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات، حاليا، بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بشكل دوري.

موعد انتخابات مجلس النواب

وتعتبر انتخابات مجلس النواب هي أول استحقاق انتخابي قادم بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن تنطلق في 12 نوفمبر 2025، وفقًا للمادة 106 من الدستور التي تنص على: أن مدة عضوية مجلس النواب تستمر مدة 5 سنوات ميلادية، تنطلق من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته المقررة.

وكان مجلس النواب الحالي قد بدأ أول اجتماعاته في 12 يناير 2021 والتي تستمر حتى 12 يناير 2026 ، ثم يتم إجراءات المجلس الجديد قبل 60 يومًا من انتهاء مدة المجلس الحالي أي في 12 نوفمبر 2025.

توعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة في الانتخابات

كما تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بدور فعال في توعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، بالاستعانة بالمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية وكذلك وسائل وأجهزة الإعلام وغيرها.

وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، حاليا، على القيام بدورها في توعية الناخبين وفقا لاختصاصات الهيئة في قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بدور فعال في توعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، بالاستعانة بالمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية وكذلك وسائل وأجهزة الإعلام وغيرها.

وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على الاضطلاع بدورها في توعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة الفاعلة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ومد جسور التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المعنية بالمشاركة الانتخابية وضمان حق الاقتراع، قامت الهيئة بإبرام عدد من بروتوكولات التعاون الفترة الماضية مع مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، وأبرزها:

بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان

أبرمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب، بروتوكول تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستحقاقات الانتخابية ورفع الوعي بأهميتها.

وثمّن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز الحريات العامة في مصر، وحرص المجلس على التعاون البنّاء مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة تؤمن بدور المؤسسات الوطنية في ترسيخ دعائم الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس القومي لحقوق الإنسان لمس حرصا كبيرا من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات على التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وتسهيل مشاركتهم في متابعة كافة مجريات العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، يحرصان على أن تُجرى كافة الاستحقاقات الانتخابية في ظل مشاركة شعبية واسعة، لا سيما من فئة الشباب، وذلك من خلال عقد العديد من الفعاليات والندوات التثقيفية في الجامعات وغيرها من المنتديات الشبابية، وتبادل الآراء والأفكار معهم، توعية لهم بأهمية المشاركة الفاعلة حتى تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن الإرادة الشعبية، لافتة إلى أن الشباب المصري أصبح أكثر حماسا باتجاه المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بعدما أصبح أكثر يقينا بشفافية ونزاهة الانتخابات في مصر.

ومن جهته، أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، يمثل خطوة بالغة الأهمية في سبيل رفع الوعي المجتمعي العام بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وهو الأمر الذي تحرص عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، ويعد من بين الأدوار الرئيسية والمهام الأصيلة الموكلة إليها بحكم القانون.

بروتوكول تعاون بين “التربية والتعليم” و"الوطنية للانتخابات" لتعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات وتنمية الوعي الانتخابي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور

وقام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بتوقيع بروتوكول تعاون مع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بهدف تعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتفعيل برامج توعية وتثقيف الناخبين.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف من البروتوكول تعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات، مؤكدًا بذل كافة الجهود الممكنة ليؤتي هذا التعاون ثماره / مضيفًا أنه سيتم تعليم المعلمين كيفية تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، مما يمكنهم من فهم حقوقهم بشكل أفضل وكيفية المطالبة بها، وخلق بيئة تسمح للطلاب بالتعبير عن آرائهم ومناقشة قضايا حقوقهم السياسية، فضلا عن توفير منصات تسمح للمعلمين بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في توعية الطلاب بحقوقهم، مما يساعد في بناء مجتمع تعليمي مفعم بالنقاش الجيد حول حقوق الطلاب.

ومن جهته، أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن البرتوكول يستهدف التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير مواد توعوية وتدريبية حول أهمية المشاركة في الانتخابات وتنظيم محاكاة العملية الانتخابية داخل المدارس وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الطلاب، وكذلك تثقيف أولياء الأمور سياسيًا وتحفيزهم على فتح حوارات مع أطفالهم حول الانتخابات وأهمية التصويت، كما سيتم إشراك المعلمين في دعم هذه الجهود من خلال دمج مفاهيم المواطنة الفاعلة في المناهج الدراسية بما يساهم في بناء جيل واع بقضايا الوطن ومشارك في صنع القرار.

دور هيئة البريد في إتمام العملية الانتخابية

كما وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، والذي كان له الأثر البالغ في إتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، بعد اختيار الهيئة القومية للبريد لنقل كافة مستلزمات العملية الانتخابية، نظرا لانتشارها الواسع ووجود فروع لها في جميع أنحاء الجمهورية بالاضافة الي اسطول نقل لوجستي مجهزًا على أعلى مستوى بأحدث الانظمة والوسائل التكنولوجية ومزودًا بأجهزة تتبع لمتابعة خطوط السير على مدار الساعة، وهو ما ساعد الهيئة الوطنية للانتخابات على نقل كافة اللوجستيات المطلوبة على مستوى الجمهورية في أقل وقت وبالسرعة والكفاءة المطلوبة.

أهم سلطات الهيئة الوطنية للانتخابات

حتى تتمكن الهيئة من القيام بمهامها فقد زودها المشرع بالعديد من الاختصاصات، أهمها ما يلي:

- تنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا (والقوانين المشار إليها تتمثل بصفة أساسية في قانون الهيئة وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مجلس النواب وقانون الإدارة المحلية)

- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة.

- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها.

- فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.

- تلقي طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.

- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.

- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات.

- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.

- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.

- وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها.

- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.

- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

- وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.

- وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.

- توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.

- إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.

- وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات.

- وضع مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها.

- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.

- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.