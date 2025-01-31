يناير شهر الارتفاعات.. زيادة أسعار 8 سلع غذائية في الأسواق.. القهوة والنسكافيه والمياه المعدنية أبرز المنتجات.. وارتفاع سعر الألبان المجففة والجبنة الدومتي ضمن القائمة

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، أوشك شهر يناير 2025 على إسدال ستائره ليبدأ فبراير، إذ استهل عام 2025 شهور بإعلان ارتفاع أسعار السلع الغذائية لعدد من الأصناف؛ أبرزها الجبن والقهوة والنسكافيه والأيس كريم والمياه المعدنية.

سعر السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعات خلال يناير 2025

وتستعرض «فيتو» أبرز أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعات خلال يناير 2025، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، في السطور الأتية:

زيادة في سعر نسكافيه بداية من اليوم

جنيهان ارتفاعًا في سعر نسكافيه

بدأت سلسلة الارتفاعات في أسعار السلع الغذائية؛ بداية من الأربعاء 1 يناير 2025، بتطبيق زيادة في أسعار نسكافيه لبعض الأصناف، وبمقارنة سعر نسكافيه بالسابقة، يتضح أن الشركة رفعت سعر الأظرف (الكيس صغير الحجم) ارتفاعًا تراوح ما بين جنيه وجنيهين.

قائمة أسعار نسكافيه بعد الزيادة في يناير 2025

أسعار نسكافيه الجديدة بعد الزيادة في الأسواق

وجاءت أسعار نسكافيه بعد الزيادة (سعر البيع المقترح) للمستهلك، كالتالي:

بلغ سعر نسكافيه سينت ستيك شوكولاتة 12 (24 × 18 جم) EO نحو 7 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جين ستيك كراميل 12/24 × 180 جم نحو 7 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه 3 في 1 فانيليا 12 نحو 7 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه بي ستيك بالحليب ( 24/12 × 200) نحو 9 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جولد (12×21جم) نحو 10 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جولد دان نحو 145 جنيهًا للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جولد دارك نحو 493 جنيهًا للمستهلك.

اسعار نسكافيه ظرف

أسعار نسكافيه في يناير 2025

بلغ سعر نسكافيه جولد إسبرسو برطمان 6 × 100 جم نحو 324 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه جولد ديسيف نحو 324 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه جولد اورج سيمب جارايت 12 × 100 جم نحو 324 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه كلاسيك داون برطمان 12×47.5 جرام نحو 33 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافية كلاسيك عبوة نحو 162.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه كلاسيك - علبة 6 × 190 جم نحو 306.6 جنيه.

بلغ سعر نسكافيه لاتيه جاهز للشرب 24 × 220 مل نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر نسكافيه ريو موكا 24 × 220 مل نحو 35 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه كابتشينو جاهز للشرب 24 × 220 مل نحو 35 جنيهًا للمستهلك.

رفع اسعار الجبنه دومتي

دومتي ترسل قائمتين للأسعار الجديدة لمنتجاتها في يناير

ووفقًا لـ «المنوفي» فإن شركة الصناعات الغذائية العربية المنتجة لجبنة دومتي قررت أسعارها مرتين خلال يناير 2025، مشيرًا إلى أنه على غير المعتاد قررت الشركة إرسال قائمتين لأسعار منتجاتها في شهر واحد.

إذ وفقًا لقرار الشركة المرسل للتجار والذي حصلت «فيتو» على نسخة منه؛ فإن دومتي قررت رفع سعر الجبن مرتين في 1 و18 يناير 2025.

سعر الجبنة دومتي في 1 يناير 2025

20 جنيها زيادة في أسعار جبنة دومتي في يناير

وبمقارنة أسعار جبنة دومتي الجديدة التي طبقت في يناير الجاري بسعرها السابق؛ فإن الشركة قررت رفع سعر الجبن دومتي من جنيهين إلى 20 جنيها في بعض الأصناف (زيادة على دفعتين أول الشهر ومنتصفه).

أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في 1 يناير 2025

وجاءت أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في 1 يناير 2025، سعر الكرتونة لمحلات التجزئة، كالأتي:

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن كيلو نحو 830 جنيهًا في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 250 جرامًا نحو 375 جنيهًا في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 500 جرام نحو 375 جنيهًا في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 125 جرامًا نحو 390 جنيهًا في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 80 جرامًا نحو 315 جنيهًا في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 250 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 500 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة.

سعر الجبنة دومتي في 18 يناير 2025

أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في 18 يناير 2025

وعن أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في 18 يناير 2025، سعر الكرتونة لمحلات التجزئة، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن كيلو نحو 850 جنيهًا في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 250 جرامًا نحو 385 جنيهًا في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 500 جرام نحو 400 جنيه في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 125 جرامًا نحو 400 جنيه في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 80 جرامًا نحو 320 جنيهًا في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 250 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة. بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 500 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة.

أسعار شوكولاتة كيندر

زيادة تصل لـ 7 جنيهات في أسعار شوكولاتة كيندر

كما أعلن «المنوفي»، زيادة أسعار شوكولاتة كيندر في الأسواق بداية من يناير الجاري، وبمقارنة أسعار شوكولاتة كيندر بالقائمة السابقة لها، يتضح ان الشركة رفعت الأسعار بقيم تراوحت بين جنيهين و٧ جنيهات، باختلاف العبوة.

أسعار شوكولاتة كيندر جوي في الأسواق خلال يناير

أسعار شوكولاتة كيندر في الأسواق، بعد الزيادة للمستهلك، جاءت كالأتي:

أسعار كيندر كنتري ارتفعت إلى 25 جنيها جنيها، من 22 جنيها للمستهلك.

وارتفع سعر علبة كيندر تي 4 لسعر 48 جنيهًا للمستهلك مقابل 45 جنيهًا سعرها السابق.

بلغ سعر علبة كيندر تي 8 للمستهلك 95 جنيهًا مقابل 88 جنيهًا.

وبلغ سعر كندر بينو 2 (4* 30 ) نحو 40 جنيهًا للمستهلك مقبل 37 جنيهًا سعرها السابق.

بلغ سعر علبة كيندر بينو أبيض نحو 40 جنيها للمستهلك مقابل 37 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كندر ماكس (8*36) للمستهلك نحو 20 جنيهًا مقابل 18 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كندر جوي بنت 1 للمستهلك نحو 60 جنيهًا مقابل 55 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كندر جوي ولد 1 للمستهلك نحو 60 جنيهًا مقابل 55 جنيهًا.

نيدو

ارتفاع أسعار نيدو جنيهين في الأسواق

وارتفعت أسعار لبن نيدو ظرف وزن 25 جرامًا نحو جنيهين - بحسب المنوفي، فإن سعر نيدو لبن وزن 25 جرامًا ارتفع من من 10 جنيهات إلى 12 جنيها.

ارتفاع سعر نسكويك بقيمة جنيهين

كما ارتفع سعر ظرف نسكويك بقيمة جنيهين من 5 إلى 7 جينهات.

أيس كريم

ارتفاع أسعار الأيس كريم في الأسواق

كما كشف حازم المنوفي، عن ارتفاعات جديدة في أسعار الأيس كريم لعدد من الشركات المنتجة منها:

ارتفاع أيس كريم فراي داي جنيهين في الأسواق

رفع سعر كوب آيس كريم فراي داي من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

رفع سعر فريسكو فراي داي من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

رفع سعر كونو رويال من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أيس كريم

بزيادة جنيه، ارتفاع أسعار آيس كريم كونو بست

وأوضح المنوفي أن سعر كونو ذا بست ارتفع من 5 إلى 6 جنيهات.

يصل ل 15 جنيها، ارتفاع أسعار الأيس كريم كيمو

كما ارتفعت أسعار الأيس كريم كيمو بما يتراوح من جنيهين إلى 15 جنيهًا باختلاف العبوات، وجاءت كالأتي:

رفع سعر أيس كريم ميجا من 15 جنيها إلى 20 جنيهًا.

رفع سعر ميني أوريو استيك من 10 جنيهات إلى 15 جنيها.

رفع سعر ميني كيت كات استيك من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

رفع سعر مورو استيك من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

رفع سعر دولسي سوس استيك من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

رفع اسكويز استيك من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

رفع سعر كونو كادبورى من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

اسعار قهوة أبو عوف بعد الزيادة خلال يناير 2025

ارتفاع أسعار بن أبو عوف يصل لـ 5 جنيهات

كما كشف حازم المنوفي عن زيادة جديدة في أسعار بن أبو عوف في الأسواق، بارتفاعات تراوحت ما بين جنيهين و5 جنيهات في سعر القهوة للمستهلك.

اسعار قهوة أبو عوف بعد الزيادة خلال يناير 2025

سعر قهوة أبو عوف بعد الزيادة خلال يناير 2025

وأوضح «المنوفي» أن أسعار قهوة أبو عوف بعد الزيادة خلال يناير 2025؛ جاءت كالأتي:

رفع سعر بن أبو عوف محوج وزن 100 جرام إلى 95 جنيهًا مقابل 90 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

رفع سعر بن أبو عوف سادة وزن 100 جرام إلى 75 جنيهًا مقابل 70 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

رفع سعر بن أبو عوف سادة وزن 50 جرامًا إلى 40 جنيهًا مقابل 38 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

رفع سعر بن أبو عوف محوج وزن 50 جرامًا إلى 50 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

اسعار قهوة أبو عوف بعد الزيادة خلال يناير 2025

قائمة أسعار بن أبوعوف جملة بعد الزيادة

وعن أسعار بن أبو عوف سادة ومحوج في محال الجملة بعد الزيادة في يناير الجاري فهي كالآتي:

أبو عوف سادة فاتح/ وسط 50 جرامًا كرتونة بسعر 349.5 جنيه. أبو عوف محوج فاتح/ وسط 50 جرامًا كرتونة بسعر 349.5 جنيه. أبو عوف سادة فاتح/ وسط 100 جرام كرتونة بسعر 693.6 جنيه.

سعر بن أبوعوف جملة بعد الزيادة

أبو عوف سادة فاتح/ وسط/ غامق 100 جرام كرتونة بسعر 693.6 جنيه.

أبو عوف محوج فاتح/ وسط/ غامق 100 جرام كرتونة بسعر 880.6 جنيه.

أبو عوف سادة فاتح/ وسط/ غامق 200 جرام كرتونة بسعر 137.5 جنيه.

أبو عوف محوج فاتح/ وسط/ غامق 200 جرام كرتونة بسعر 175 جنيهًا.

سعر المياه المعدنية في الأسواق

أسعار المياه المعدنية بالأسواق

كما سجلت أسعار زجاجة المياه المعدنية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من الأكشاك والمحال التجارية، يصل سعر زجاجة المياه صغيرة الحجم لبعض العلامات التجارية إلى 6 جنيهات مقابل 4 جنيهات هو السعر السابق، الذي لم يمر على رفعه أيضًا أكثر من 3 شهور، إذ كانت تباع الزجاجة بـ 3 جنيهات.

زيادة أسعار المياه المعدنية اقتصرت رسميًا على «أكوافينا»

وأوضح أحد التجار لـ «فيتو» أنه بالرغم من انخفاض معدلات الإقبال على شراء المياه المعدنية، بالتزامن مع فصل الشتاء مقارنة بالصيف؛ فإن أسعار المياه المعدنية ارتفعت إما رسميًا بإعلان إحدى الشركات، أو عشوائيًا وفقًا رغبة بعض التجار.

سعر المياه المعدنية في الأسواق

وأشار إلى أن زيادة أسعار المياه المعدنية اقتصرت رسميًا على العلامة التجارية «أكوافينا» فقط، إذ أرسلت شركة بيبسي كولا مصر قائمة للتجار تتضمن أسعار مياه أكوافينا للزجاجات الصغيرة والكبيرة الحجم.

أسعار مياه معدنية أكوافينا بعد الزيادة

وأضاف أنه وفقًا للقائمة المرسلة من الشركة والتي تم تطبيقها في يناير الجاري؛ فإن سعر زجاجة مياه أكوافينا وزن 600 مل بلغ بعد الزيادة 5.5 جنيه، بينما يبلغ سعر زجاجة مياه أكوافينا وزن 1.5 لتر نحو 8.5 جنيه.

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