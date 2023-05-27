بعد إعلان زيادتها 10%، آخر أسعار البن في الأسواق

شهدت أسعار القهوة ارتفاعات كبيرة في أسعارها خلال الفترة الماضية وبسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد حيث يتم الاعتماد على استيراد القهوة من الخارج بصورة كبيرة وبنسبة تصل إلى 70 طن قهوة سنويا ومن دول أبرزها البرازيل والهند.

وتستورد مصر البن من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلى وطلبات المستهلكين المصريين من مشروب القهوة، والتي شهدت صعودا في أسعارها على مدار الفترة الماضية بصورة كبيرة مع تراجع فى عمليات السحب والطلب عليها وتراجع جودة المنتج المحلى بعض الشى بالمقارنة الى الفترة التى كان فيها الاستيراد للسلع اسهل وايسر ولم يكن هناك صعوبة فى تدبير العملة الأجنبية للاستيراد.

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وأعلن وزير المالية أمس الجمعة عن زيادة جديدة تلحق بأسعار البن الفترة المقبلة وتصل هذه النسبة وفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط نسبة 10% تقريبا.

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واردات البن فى أول 10 شهور من 2022

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا ملحوظا فى واردات مصر البن منذ بداية العام 2022 وحتى شهر أكتوبر، وذلك مقارنة بالعام الماضى 2021.

وقالت بيانات الجهاز، إن القيمة الإجمالية للواردات المصرية من البن "غير محمص- غير منزوع الكافيين"، بلغت نحو 121 مليونا و175 ألف دولار، مقابل 81 مليونا و54 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 40 مليونا و121 ألف دولار.

وأضافت بيانات الجهاز، أن واردات البن شهدت ارتفاعا على فترات مختلفة منذ بداية العام الماضى، حيث بلغت قيمتها في شهر يوليو الماضي فقط نحو 10 ملايين و655 ألف دولار، بينما كانت نحو 7 ملايين دولار فى نفس الشهر بعام 2021، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين و654 ألف دولار.

وتعتبر واردات البن أحد أهم السلع على قائمة الواردات المصرية من السلع الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية في شهر يوليو الماضي نحو 360 مليونا و623 ألف دولار، مقابل 621 مليونا و985 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 261 مليونا و362 ألف دولار.

القهوة والبن المستورد

وكانت أسعار البن ارتفعت في الأسواق المحلية بنسبة تصل إلى 25% وذلك خلال شهر مارس الماضى وبالمقارنة إلى الشهر السابق عليه فى الأسواق المحلية.

ورفعت معظم الشركات اسعارها في الأسواق المحلية منذ شهرين تقريبا وذلك قبل إقرار الزيادة الجديدة فى الأسعار والمقررة خلال الفترة المقبلة.

اخر تحديث لاسعار بن عبد المعبود

ولم تتوقف أسعار البن عند شهر مارس فقط بل وصلت الأسعار الزيادة فى الأسواق خلال الشهر الماضي ومستمرة داخل الأسواق المحلية فى كافة الأنواع المحلية مثل شاهين وعبد المعبود وابو عوف وغيرها من الأصناف الاخرى.

اسعار ابو عوف خلال شهر مارس الماضى

زيادة أسعار البن الفترة القادمة

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "الزيادة الجديدة في رسوم تنمية الدولة على بوليصات التأمين للسيارات تصل إلى 1%، يعني لو المواطن بيدفع 20 ألف جنيه تأمين على سيارته هيجي 1% عليها يعني 200 جنيه بموجب القانون تقسم ما بين شركة التأمين والمواطن".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "سعر البن هيزيد بسبب رسوم تنمية الدولة الجديدة وهيتم فرض عليه 10% زيادة، ضمن الموازنة الجديدة".

وقال: "زيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات مستهدف تجيب 5 مليارات جنيه وهندفع بيهم فروق الموازنة وسعر القمح ورغيف العيش".