ارتفاع أسعار آيس كريم فراي داي في الأسواق

كشف حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عضو شعبة المواد الغذائية، عن ارتفاع أسعار أيس كريم فراي داي نحو جنيهين بمختلف العبوات.

ارتفاع أيس كريم فراي داي جنيهين في الأسواق

وأوضح «المنوفي» أن سعر كوب آيس كريم فراي داي ارتفع من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، وارتفع سعر فريسكو فراي داي من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، فيما ارتفع سعر كونو رويال من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

بزيادة جنيه، ارتفاع أسعار آيس كريم كونو بست

يشار إلى أن حازم المنوفي أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن ارتفاع أسعار آيس كريم كونو (ذا بست)، موضحًا أن سعر كونو ذا بست ارتفع من 5 إلى 6 جنيهات.

ارتفاع أسعار الآيس كريم بالأسواق في يناير

وكان حازم المنوفي قد كشف أيضًا عن ارتفاع أسعار الآيس كريم كيمو في بداية يناير الجاري، موضحًا أن أسعار الآيس كريم كيمو ارتفعت بما يتراوح من جنيهين إلى 15 جنيهًا باختلاف العبوات.

أسعار آيس كريم كيمو بعد الزيادة

وعن أسعار آيس كريم كيمو بعد الزيادة، أشار إلى أنه جاء كالتالي:

ارتفع سعر آيس كريم ميجا من 15 جنيها إلى 20 جنيهًا.

ارتفع سعر ميني أوريو استيك من 10 جنيهات إلى 15 جنيها.

ارتفع سعر ميني كيت كات استيك من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

ارتفع سعر مورو استيك من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

ارتفع سعر دولسي سوس استيك من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

ارتفع اسكويز استيك من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

ارتفع سعر كونو كادبورى من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

ارتفاع أسعار لبن نيدو ونسكويك

وعلى صعيد آخر؛ أيضًا أعلن حازم المنوفي، سابقًا عن رفع أسعار لبن نيدو ظرف وزن 25 جرامًا نحو جنيهين.

وأوضح (المنوفي) أن سعر نيدو لبن وزن 25 جرامًا ارتفع من من 10 جنيهات إلى 12 جنيها.

ارتفاع سعر نسكويك بقيمة جنيهين

وظرف نسكويك ارتفع بقيمة جنيهين من 5 إلى 7 جنيهات في الأسواق المحلية وفقا للمعلن من شعبة المواد الغذائية.

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