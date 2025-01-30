الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" في القاهرة

مباحث المصنفات تضبط
مباحث المصنفات تضبط شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بقصر النيل

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية شركة إنتاج فنى غير مرخصة بمنطقة قصر النيل بمحافظة القاهرة.

مباحث المصنفات تضبط شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بقصر النيل


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى واستوديوهات تصوير "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، مستخدمًا أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابيًا، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

تحرير 1017 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات المعنية تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (مالك الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وعُثر بداخلها  على (2 إستوديو تسجيل تليفزيونى بكامل مكوناته - وحدة معالجة مركزية بها 2 ذاكرة "هارد ديسك" يتم إستخدامهما كوحدة مونتاج محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية)، وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمباحث المصنفات الحصول على تصريح الجهات المعنية الشركات العالمي الشركات العالمية تحريات الادارة العامة برامج مونتاج

مواد متعلقة

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

تحرير 1017 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

مكاتب بالمولات، الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية بالجوازات

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الداخلية تمد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" بدءا من هذا الموعد بتخفيضات 40%

ضبط تشكيل عصابي لتقليد العملات الأجنبية وترويجها في عين شمس

الأمن يكشف ملابسات فيديو محاولة خطف طفل بأحد شوارع الإسكندرية

القبض على قائد سيارة تحرش بسائحة أجنبية في شرم الشيخ
ads

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: الصفقة الجديدة لم يتم تداول اسمها بالإعلام

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس 30-1-2025 ببداية التعاملات

اللقطات الأولى لحطام الطائرتين الأمريكيتين في واشنطن ومقطع جديد يوثق المأساة (فيديو)

بالاسم، رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي في القاهرة 2025

تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 في بداية التعاملات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة وطفاء

السيسي معزيا ترامب في حادث تحطم الطائرتين: قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم

أول زعيم عربي يزور سوريا بعد سقوط الأسد ويلتقي الشرع في دمشق اليوم

منوعات

المزيد

حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

بيندكت كامبرباتش يتراجع عن تصريحاته بشأن فيلم Avengers: Doomsday

شرير للإيجار، رجل ماليزي يطلق خدمة فريدة من نوعها

المتحولة كارلا صوفيا جاسكون مهددة بالإيقاف من الأوسكار بعد ترشحها للجائزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 30-1-2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 30-1-2025 بالسوق المحلية

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس 30-1-2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

راتب ضخم ونتائج باهتة.. نهاية رحلة جيرارد مع الاتفاق السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الرجع، وعلاقته بالملائكة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية