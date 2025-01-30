الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.
 


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

سقوط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

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