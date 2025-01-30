اللقطات الأولى لحطام الطائرتين الأمريكيتين في واشنطن ومقطع جديد يوثق المأساة (فيديو)

اصطدام طائرتين أمريكيتين، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحطام طائرة رحلة الخطوط الجوية الأمريكية، والمروحية العسكرية من طراز بلاك هوك في سماء العاصمة واشنطن، حيث اصطدمت الطائرة العسكرية بالتجارية ما أسفر عن تحطمهما في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفاة ركاب الطائرة المدنية الأمريكية



وتشير التقديرات الأولية إلى وفاة جميع الأشخاص على متن الرحلتين، والذي يقدر عددهم بـ 65 شخصا، نتيجة خطأ ارتكبه طاقم الطائرة المدنية الأمريكية التابعة لـ الخطوط الجوية الأمريكية، بحسب التحقيقات الأولية.

حطام طائرة رحلة الخطوط الجوية الأمريكية، فيتو



كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو الجديدة لاصطدام الطائرتين وتحطمهما، حيث تداول النشطاء مقطع جديد لكاميرا سيارة وثقت لحظة التصادم الجوي بين الطائرتين الأمريكيتين، أحداهما ركاب أمريكية والأخرى مروحية عسكرية، أثناء هبوط الطائرة في مطار رونالد ريجان.

الصور الأولي لحطام الطائرة الأمريكية، فيتو



يذكر أن الخطوط الجوية الأمريكية أعلنت أن طائرة ركاب تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز، التي كانت تقل 60 راكبًا و4 من أفراد طاقم الطيارة المدنية، حيث اصطدمت بـطائرة عسكرية "بلاك هوك" أثناء اقترابها من مدرج 33 في مطار رونالد ريجان قرب العاصمة الأمريكية واشنطن.

انتشار جثث الطائرتين الأمريكيتين من مياه النهر



وحدثت عملية الاصطدام بين الطائرتين في الجو، قبل أن تتحطم الطائرة في نهر بوتوماك، في حوالي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت واشنطن، الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ظهور حطام الطائرة الأمريكية في النهر، فيتو



وأعلنت هيئة الطيران الأمريكية عن تحطم طائرة ركاب، التي تقل 64 شخصًا بعد اصطدامها بالمروحية العسكرية، وحدث ذلك أثناء اقترابها من مطار ريجان الوطني في واشنطن.

وجاء في التحقيقات الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية، أنه قد وقع خطأ وأن طاقم الطائرة كان سبب الحادث، حيث عدل مسار الاقتراب نحو المدرج الجديد رقم 33 بناءً على طلب برج المراقبة.

حطام الطائرة الأمريكية بعد سقوطها في مياه النهر، فيتو



وكشف مقطع فيديو عملية الاصطدام بالقرب من مدرج المطار، ويُعتبر 64 شخصًا على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية في عداد القتلى حتى هذه اللحظة، وكان على متن المروحية ثلاثة جنود، وتم انتشال العديد من الجثث من نهر بوتوماك، لكن لا إحصاءات نهائية للقتلى والناجين إن وجد.



ووقع الحادث المأساوي إثر اصطدام طائرة ركاب ومروحية عسكرية قرب مطار رونالد ريجان في واشنطن، وسط ظروف إنقاذ صعبة، والتحقيقات لا تزال جارية.

كاميرا سيارة توثق لحظة التصادم الجوي بين #الطائرة_الأمريكية ومروحية بلاك هوك تابعة ل #الجيش_الأمريكي pic.twitter.com/jmblR4ZRrf — فيديوهات ترند (@Trend_vide0s) January 30, 2025



وتداولت وسائل الإعلام ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة تحطم الطائرة. وتظهر الطائرة في المقطع كما لو أنها تسقط من السماء بشكل عمودي وسريع، لتصطدم بالأرض بعد ذلك وتتحول إلى كرة من اللهب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.