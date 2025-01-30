اصطدام طائرة أمريكية بمروحية عسكرية بالقرب من مطار رونالد ريجان، فيديو يوثق الكارثة

في حادث غامض، اصطدمت طائرة بمروحية "بلاك هاوك" في الجو وسقطت في نهر بوتوماك، قرب مطار رونالد ريجان الوطني، في واشنطن.

فيما أعلن المطار فجر اليوم الخميس توقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط بعد تحطم الحادث.

🚨 #BREAKING UPDATE: Horrifying tower cam shows the moment an airplane impacted a helicopter over Reagan National Airport in DC



This is now considered a MASS CASUALTY EVENT.



Search and rescue underway in the Potomac. Rescue boats are reportedly pulling bodies out of the water.… https://t.co/VhGtun2aBJ pic.twitter.com/nVekqkBSj2 January 30, 2025

كما أضاف أن موظفي الطوارئ استجابوا "للحادث".

وقال المطار في بيان: «تم إيقاف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في المطار ويستجيب أفراد الطوارئ لحادث الطائرة. لا يزال المبنى مفتوحًا. سنوافيكم بالتحديثات».

بدورها، أفادت وحدة الإطفاء والإسعاف في العاصمة واشنطن على منصة بأن طائرة صغيرة سقطت بالقرب من المطار خارج واشنطن، مضيفة أن فرق الإطفاء كانت في مكان الحادث.

وأشارت إلى أنه «تم إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطار ريجان الوطني بينما تعمل فرق الإنقاذ على العثور على ضحايا الطائرة، فيما لم يتضح سبب سقوطها».

ترامب يتابع والبيت الأبيض يوضح



وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب على علم بالحادث الذي وقع في مطار رونالد ريجان.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن «مروحية عسكرية اصطدمت على ما يبدو بطائرة في مطار رونالد ريجان»

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