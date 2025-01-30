هل عمل إرهابي، FBI يكشف والبنتاجون يفتح تحقيقا عاجلا في اصطدام طائرتين في واشنطن

حادث مطار ريجان، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إطلاق البنتاجون تحقيقات فورية في حادث اصطدام طائرة للركاب بمروحية عسكرية في واشنطن الليلة الماضية، فيما استبعد FBI ارتباط الحادث بعمل إرهابي.

وكتب الوزير هيجسيث في حسابه على منصة "إكس": "تم بدء التحقيق على الفور من قبل الجيش ووزارة الدفاع".

بدورها، نقلت قناة NBC عن مصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بأن الهياكل الإجرامية والإرهابية غير متورطة في حادث تحطم الطائرة بالقرب من واشنطن.

ونقلت القناة في تقريرها: "أفاد مسؤول رفيع المستوى في مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن موظفي الفرع الميداني في واشنطن مستعدون لتقديم المساعدة، ولكن لا توجد أي مؤشرات تشير إلى تورط أي منظمات إجرامية أو إرهابية في حادث تحطم الطائرة".

وفي وقت سابق أكد "البنتاجون" أن 3 جنود من الجيش الأمريكي كانوا على متن مروحية "بلاك هوك" التي اصطدمت بالطائرة وكانت في رحلة تدريبية.

وفي المقابل تم انتشال 19 جثة لضحايا تحطم الطائرة المدنية التي سقطت في نهر مجاور للمطار ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة وبكثافة.

إلى ذلك، قد يصبح التصادم الذي وقع بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في العاصمة واشنطن بين مروحية عسكرية من نوع "بلاك هوك" وطائرة ركاب قادمة من كانساس كانت تقل 64 شخصا، أكبر كارثة جوية تشهدها الولايات المتحدة منذ 15 عاما.

وكانت آخر حادثة مماثلة قد وقعت في الولايات المتحدة في فبراير 2009، عندما سقطت طائرة ركاب على منزل في نيويورك، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب الـ49 وأفراد الطاقم، بالإضافة إلى شخص واحد كان داخل المنزل.

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