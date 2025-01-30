حادث مطار ريجان، وزير النقل الأمريكي يفتتح أول يوم عمل له بمأساة، وهذا ما فعله

حادث مطار ريجان، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن انتشال 19 جثة من نهر "بوتوماك" في واشنطن، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "Bombardier"، إثر اصطدامها مع مروحية تابعة للجيش الأمريكي.

وزير النقل الأمريكي يفتتح أول يوم عمل له بمأساة

ووقع هذا الحادث في اليوم الأول لعمل وزير النقل الأمريكي شون دافي؛ إذ افتتح عمله على وقع مأساة تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "أمريكين إير لاينز"، تقل 64 شخصًا، إثر اصطدامها في الجو بمروحية عسكرية، وسقوطها مشتعلة في نهر بوتوماك، قرب مطار رونالد ريجان.

فيما أعلن لاحقا أنه يتواجد حاليًا في مقر إدارة الطيران الفيدرالية في العاصمة واشنطن لمتابعة الحادث.



وتحطمت طائرة الركاب، التي كانت تقوم برحلة داخلية، بعد اصطدامها بمروحية عسكرية من طراز "بلاك هوك" بالقرب من مطار ريجان الوطني في واشنطن.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "أستطيع أن أؤكد أن الرئيس دونالد ترامب، قد أُبلغ بهذا الموقف، ويبدو بشكل مأساوي أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة في مطار ريجان الدولي في واشنطن العاصمة. هذا كل ما أستطيع تأكيده في هذا الوقت".



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: طاقم المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة الركاب فوق واشنطن كان يجب أن يغير مساره والمأساة "كان من الممكن تجنبها".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة والتحقيقات بدأت في حادث اصطدام الطائرتين بواشنطن.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة الركاب قرب واشنطن، كانت قد أقلعت من قاعدة تقع على بعد 40 كيلومترا من العاصمة الأمريكية.

ووفقا لوسائل الإعلام، لم يتمكن رجال الإنقاذ حتى الآن من العثور على ناجين بين ضحايا حادث التحطم.

وكانت الرحلة رقم 5342 التابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز"، في طريقها من ويتشيتا بولاية كانساس إلى واشنطن العاصمة، وعلى متنها 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم، بحسب بيان على موقع الشركة على شبكة الإنترنت.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن 3 عسكريين كانوا على متن المروحية العسكرية، وأن المروحية كانت في رحلة تدريبية.

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