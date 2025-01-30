شرير للإيجار، رجل ماليزي يطلق خدمة فريدة من نوعها

في واقعة غريبة من نوعها، أثار رجل ماليزي يُدعى شازالي سليمان ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بخدمته الفريدة يقدمها لعملائه يطلق عليها اسم "الشرير للإيجار".

خدمة شرير للإيجار

وذكرت وسائل إعلام ماليزية أن شازالي، البالغ من العمر 28 عامًا، يؤجر نفسه للزبائن الذين يريدون التأثير في شريكاتهم من خلال مواجهته كشرير.

وتسمح الخدمة للزبائن بالتصرف كأبطال من خلال التدخل للدفاع عن شريكاتهم ضد مضايقات شازالي المفتعلة.

واستلهم شازالي هذه الفكرة بعد التعليقات التي تناولت مظهره الخشن، بما في ذلك الشعر الطويل وملابس الدراجة النارية، التي تظهره وكأنه عضو في إحدى العصابات، فقرر استخدام مظهره الجسدي لخلق لحظات دراماتيكية.

ومقابل الأجر، يمكن للعملاء تحديد الوقت والمكان، إذ سيقوم شازالي "بالتحرش" بشريكاتهم، مما يمنحهم فرصة للتدخل وظهورهم كأبطال.

سعر الخدمة التي يقدمها شازالي 100 رينجيت (حوالي 22 دولارًا) في أيام الأسبوع، و150 رينجيت في عطلات نهاية الأسبوع، مع تحمل العملاء تكاليف السفر إذا كان شازالي يحتاج للتنقل خارج مسقط رأسه في إيبوه.

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