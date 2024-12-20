ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن الحكومة الماليزية وافقت على إطلاق عمليات بحث جديدة عن طائرة الرحلة "ام اتش 370" للخطوط الجوية الماليزية التي اختفت في ظروف غامضة قبل 10 سنوات.

ماليزيا توافق على استئناف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات



وفي هذا السياق، قال وزير النقل الماليزي أنتوني لوك اليوم الجمعة، إن "اقتراح شركة أوشن إنفينيتي بإطلاق عملية بحث، قوي ويستحق الدراسة".

وأشار وزير النقل إلى أن الحكومة وافقت بتاريخ 13 ديسمبر من حيث المبدأ على اقتراح شركة أوشن إنفينيتي" لمواصلة البحث "في منطقة جديدة تقدر مساحتها بـ15 ألف كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهندي.

طائرة بوينج مفقودة منذ 2004

وأوضح لوك أن الحكومة الماليزية لن تدفع للشركة أي مبلغ إذا لم تجد الطائرة، بموجب شروط عقد مدته 18 شهرا، وتابع: "مجال البحث الجديد الذي اقترحته أوشن إنفينيتي يستند على أحدث المعلومات وتحليلات للبيانات أجراها خبراء وباحثون".

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "بوينج 777" اختفت من شاشات الرادار في الثامن من مارس 2014، كانت تقل 239 شخصا من بينهم 153 صينيا، وكانت في طريقها من كوالالمبور إلى بكين.

وعلى الرغم من عمليات البحث التي اعتُبرت من الأهم في تاريخ قطاع الطيران، لم يُعثَر على الطائرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.