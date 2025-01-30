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حوادث

اثنان منهم أصيبا مصادفة، أسماء المصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

مشاجرة بالأسلحة النارية
مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط، فيتو

حصلت فيتو على أسماء المصابين في مشاجرة  بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية العصارة بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:  "نادية ع م" 55 عامًا، وحفيدها "محمد ع م" 9 سنوات، كان يمران مصادفة في أثناء وقوع المشاجرة.

كما اصيب احد طرفي المشاجرة وهم  "محمود ب ش" 31 عامًا، و"مصطفى ف ح" 35 عامًا.


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز الفتح يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة نارية بالقرية المذكورة ووجود مصابين.


انتقل على الفور لمكان الواقعة ضباط وحدة مباحث مركز الفتح وسيارات الإسعاف وتبين وقوع مشاجرة استخدم خلالها الخرطوش، بين عائلتين يعمل أفرادها في مجال تجارة الخردة بقرية العصارة، وإصابة "محمود ب ش" 31 عامًا، و"مصطفى ف ح" 35 عامًا.

وأكدت التحريات والمعلومات الأولية بأن سبب المشاجرة، خلافات على بضاعة خردة؛ اتهما كلا الطرفين الآخر بسرقتها.


وسيطرت قوات الأمن على المشاجرة، وألقت القبض على طرفي المشاجرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرّر محضر بالواقعة وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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فيتو بمركز الفتح أسيوط المشاجرة

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