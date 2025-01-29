وفاة طفلة وإصابة والدها في حادث تصادم بالمنوفية

لقيت طفلة مصرعها وأصيب والدها إثر اصطدام سيارة بموتسيكل بمحافظة المنوفية.

تفاصيل البلاغ بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد وفاة مليكة مصطفى رجب البالغة من العمر عامين،واصابة والدها مصطفى رجب ٢٩ عاما، إثر اصطدام موتوسيكل بسيارة، تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات في الواقعة.

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