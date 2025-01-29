نشوب حريق بمنزل في أشمون بالمنوفية

نشب منذ قليل حريق في الدور الثالث العلوي بمنزل بشارع محسن حمد بمدينة اشمون بمحافظة المنوفية.

تفاصيل البلاغ بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة اشمون مفاده اشتعال النيران بمنزل عبدالفتاح امين ابو النور، لمدينة اشمون.

وتم الدفع بسيارتين للإطفاء وتم السيطرة علي الحريق ولاتوجد خسائر في الأرواح والحريق نتج عن ماس كهربائي بعشش لتربية الطيور بمنزل المواطن.

تحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيقات.

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