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حوادث

إحالة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة للمحاكمة

مجدي أفشة، فيتو
مجدي أفشة، فيتو

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، رجل الأعمال “ر.ح.ر” المتهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة، للمحاكمة الجنائية العاجلة. 

وكان محمد مجدى أفشة، لاعب النادي الأهلي، قد تقدم ببلاغ يتهم فيه رجل أعمال بالنصب عليه في منطقة التجمع، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج.

وكان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقي بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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