الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

ثلاثة صهاينة مقابل 110 فلسطينيين، تفاصيل صفقة الخميس لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس

تبادل الأسرى، فيتو
تبادل الأسرى، فيتو

من المقرر أن يطلق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سراح 110 أسرى فلسطينيين، مقابل إفراج حركة حماس عن ثلاثة أسرى إسرائيليين في غزة، وذلك في إطار عمليات التبادل المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

 

نادي الأسير يعلن إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين الخميس

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، أمس الأربعاء، أن 32 أسير من بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة و48 صادرة بحقهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 طفلًا.

ومن المفترض أن يصل الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله قرابة الظهر، وفق نادي الأسير، وسيتم إبعاد 20 منهم، على غرار ما حصل في إفراجات سابقة.

 

يأتي هذا بينما أعلنت إسرائيل، الأربعاء، أن 11 أسيرًا محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في هذا الأسبوع، بينهم ثمانية الخميس وثلاثة السبت، في إطار اتفاق التهدئة إلى وضع حد للحرب مع على القطاع.

 

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه تلقى من حماس قائمة بأسماء ثمانية أسرى، هم ثلاثة إسرائيليين وخمسة تايلانديين، من المزمع الإفراج عنهم الخميس، ناهيك عن ثلاثة رجال أحياء يفترض الإفراج عنهم السبت.

 

حماس تنشر أسماء 3 أسرى إسرائيليين

من جانبها نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، أسماء 3 أسرى إسرائيليين لديها، سيتم الإفراج عنهم اليوم الخميس ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع تل أبيب.

 

وقال أبو عبيدة متحدث القسام في بيان عبر منصة تلجرام: “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج الخميس عن الأسرى الصهاينة ”الإسرائيليين": أربيل يهود، وآجام بيرجر، وجادي موشي موزسس".

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