عميد الأسرى الفلسطينيين: لو كنت أعلم أن ثمن حريتي دماء أطفال غزة لرفضت

كشف محمد أحمد عبد الحميد الطوس عميد الأسرى الفلسطينيين، عن دفعه ثمنًا باهظًا قبل خروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج “توتر عالي” الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة بقناة “المشهد”: رغم أن تلك السنوات التي قضيتها في سجون الاحتلال منذ اعتقالي في عام 1985 إلا أنني كنت مؤمنا بقضاء الله وقدره، ولإيماني بالله وعدالة قضيتي لم تكن تلك السنوات ثقيلة علي، كانت لدي القوة دائمًا أمام التحديات.

وتابع: أرى الحرية بعد سنوات طويلة قضيتها في سجون الاحتلال، ولكن الثمن الذي دفعته كان باهظًا للغاية، ولدي يقين بأنه سيأتي اليوم الذي يتحرر وطني من قبضة الاحتلال وسجونه".

وأختتم:"كنا مشروعات شهادة من أجل حرية أطفالنا ومستقبلهم، ولم نقبل في يوم بجرح أو إصابة فلسطيني مقابل حريتنا، لو كنت أعلم أن ثمن حريتي دماء أطفال غزة لرفضت، وإذا خيرنا بأن يكون ثمن حريتنا إصابة طفل أو إمرأة فلسطينية جراح لرفضنا ذلك الاختيار والاختبار ولكن في ما شاء الله فعل وهذا قدر الله".

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