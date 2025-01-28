الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عميد الأسرى الفلسطينيين: لو كنت أعلم أن ثمن حريتي دماء أطفال غزة لرفضت

عميد الأسرى الفلسطينيين،
عميد الأسرى الفلسطينيين، فيتو

كشف محمد أحمد عبد الحميد الطوس عميد الأسرى الفلسطينيين، عن دفعه ثمنًا باهظًا قبل خروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج “توتر عالي” الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة بقناة “المشهد”: رغم أن تلك السنوات التي قضيتها في سجون الاحتلال منذ اعتقالي في عام 1985 إلا أنني كنت مؤمنا بقضاء الله وقدره، ولإيماني بالله وعدالة قضيتي لم تكن تلك السنوات ثقيلة علي، كانت لدي القوة دائمًا أمام التحديات.

 

وتابع: أرى الحرية بعد سنوات طويلة قضيتها في سجون الاحتلال، ولكن الثمن الذي دفعته كان باهظًا للغاية، ولدي يقين بأنه سيأتي اليوم الذي يتحرر وطني من قبضة الاحتلال وسجونه".

 

وأختتم:"كنا مشروعات شهادة من أجل حرية أطفالنا ومستقبلهم، ولم نقبل في يوم بجرح أو إصابة فلسطيني مقابل حريتنا، لو كنت أعلم أن ثمن حريتي دماء أطفال غزة لرفضت، وإذا خيرنا بأن يكون ثمن حريتنا إصابة طفل أو إمرأة فلسطينية جراح لرفضنا ذلك الاختيار والاختبار ولكن في ما شاء الله فعل وهذا قدر الله".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عميد الأسرى الفلسطينيين عبد الحميد الطوس الاحتلال الإسرائيلي سجون الاحتلال الاسرائيلي أطفال غزة

مواد متعلقة

مندوب مصر بمجلس الأمن: اعتداءات إسرائيل على أونروا بداية نهاية الأمم المتحدة

محافظ شمال سيناء يشهد إدخال قافلة تحيا مصر إلي قطاع غزة

رد قوي من وزير الخارجية على مقترح ترامب بتهجير سكان غزة لمصر والأردن

مصر والأردن ترفضان بقوة مقترح تهجير أهالي غزة وطمس القضية الفلسطينية.. ألمانيا وإيطاليا تسخران من حديث الرئيس الأمريكي.. وهذه أبرز ردود الأفعال العالمية الرافضة لمقترح ترامب
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بث مباشر، مباراة مصر وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025

القومي للاتصالات يكشف سر انتهاء باقات الإنترنت سريعا (فيديو)

ضررها يطول مصر، عاصفة غضب من قرار ترامب بوقف المنح والقروض الاتحادية

بعد قرار ترامب بوقف المنحة، الجامعة الأمريكية تعلن تحملها نفقات 200 طالب

بطولة العالم لكرة اليد، مصر تتأخر أمام فرنسا في الشوط الأول

ظهرت الآن، الجيزة تعلن نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي إلكترونيًا

منوعات

المزيد

غرامة 100 جنيه إسترليني تنتظر البريطانيين، من المستهدف؟

موسكو تستقبل فعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة، ما أهدافه؟

دراسة: الصدمات النفسية في الطفولة قد تترك آثارا في جينات الحيوانات المنوية

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 28-1-2025

الليمون يتراجع 3 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 28 يناير في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

رسائل مدبولي خلال لقاء "اللجان الاستشارية المتخصصة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف كان الكافرون يجعلون الأصنام تتكلم؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

موعد الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 1446 هـ / 2025 م

الأزهر يستلهم العبر من معجزة الإسراء والمعراج في ندوة علمية مخصصة للمرأة

المزيد
الجريدة الرسمية