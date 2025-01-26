الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

محلل فلسطيني يرجح استئناف الاحتلال الحرب على غزة بعد عودة الأسرى

المستوطنين، فيتو
المستوطنين، فيتو

قال المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، إن غالبية الشارع الإسرائيلي مع الهدنة وعودة الأسرى الإسرائيليين، وليس الهدنة بهدف وقف الحرب على غزة.

 

سيطرة اليمين الإسرائيلي 

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «مازال اليمين الإسرائيلي كفكر ورؤية للتعامل مع الفلسطينيين هو المسيطر على الشارع الإسرائيلي، وعلى هذا الأساس يعيد نتنياهو مرة أخرى حديثه، ويقول إنه سيعود مرة أخرى للحرب، والجانب الآخر يتمثل في أن سموتريتش وبن جفير وضعا شروطًا لرئيس وزراء الاحتلال، تقضي بأنه في حال استمر بعد المرحلة الأولى فإنهما سيسقطان الحكومة الإسرائيلية».

 

استمرار إسرائيل في الحرب على غزة

وتابع: «من الواضح أنه ربما حتى اللحظة التي نتحدث فيها ربما تكون هناك فرص كثيرة لعدم إنهاء الحرب، بمعنى أنه حتى لو تمت المرحلة الأولى ودخلنا في المرحلة الثانية فإنه من الممكن لنتنياهو أن يماطل فى المرحلة الثانية لأطول فترة ممكنة».

 

دفع الإعلام الإسرائيلي للحرب

وأكمل: «ربما أصبح لدى نتنياهو الآن أكثر من مبرر، وهو إدعاء الإعلام الإسرائيلي خلال أمس وأول أمس أن حماس مازالت قوية، وأنها قامت بتجنيد ما بين 10 إلى 15 ألف مجند».

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الاسري الإسرائيليين الهدنة الشارع الإسرائيلي نتنياهو سموتريتش بن جفير

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