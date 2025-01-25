السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: تل أبيب تدرس فتح محور نتساريم قبل عودة أربيل يهود

محور نتساريم،فيتو
محور نتساريم،فيتو

أعلنت القناة 14 الإسرائيلية، أن تل أبيب تدرس فتح محور نتساريم والسماح بمرور الفلسطينيين لشمال غزة قبل عودة أربيل يهود.

 

تل أبيب تدرس فتح محور نتساريم والسماح بمرور الفلسطينيين لشمال غزة

 

وأشار الإعلام العبري إلى أن «هناك محاولات تجري الآن لإطلاق سراح المحتجزة أربيل يهود الاثنين، في إطار صفقة محتملة».

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح بانتقال سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود، زاعمًا أنه كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحها السبت، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مصدر بحركة الجهاد في فلسطين قوله إن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود، أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت أنه سيتم الإفراج عن المحتجزين الأمريكيين في قطاع غزة  في المرحلة الثانية من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت  أفرجت حركة المقاومة حماس، عن 4 أسيرات إسرائيليات، في الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

الدفعة الثانية من صفقة الأسرى

وفي المقابل أفرج  جيش الاحتلال الإسرائيلي عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين، حيث ذكرت تقارير فلسطينية،  أن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى رام الله.

 

وصول الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله

ونشرت حركة حماس قائمة بأسماء 200 أسير المقرر أن يتم إطلاق سراحهم اليوم ضمن المرحلة الثانية، من صفقة التبادل وسيتم ترحيل 70 منهم إلى دول أخرى.

وأثارت إحدى الأسيرات الإسرائيليات خلافا بين نتنياهو وحماس، وهي  أربيل يهود، واشترط أن يتم السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة مقابلها.

 

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