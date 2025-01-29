أخبار الفن اليوم: وفاة الكاتب محمد جبريل عن عمر يناهز 87 عاما.. خالد سرحان يسخر من محمد رمضان.. وطرح البوستر التشويقي لمسلسل دنيا سمير غانم في رمضان

شهدت الساحة الفنية والثقافة اليوم الأربعاء، عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

أعلنت الدكتورة زينب العسال رحيل زوجها الكاتب الصحفي والروائى السكندري، محمد جبريل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 87 عاما.



ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة ظهر غدٍ الخميس 30 يناير فى مسجد أبو بكر الصديق، فى ميدان الحجاز بحي بمصر الجديدة.

سخر الفنان خالد سرحان من الفنان محمد رمضان بطريقته الخاصة، عبر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهو يتحدث مع تطبيق الذكاء الاصطناعي “chatgpt”، وسأله سرحان عن أفضل ممثل ومطرب في مصر، فأجابه أن خالد سرحان هو أفضل ممثل وحمو بيكا هو أفضل مطرب، ليكشف سرحان في النهاية أنه هو من أصدر أوامر للتطبيق بأن يقول ذلك.

يحيي الفنان هاني شاكر حفل عيد الحب في لبنان ومن المقرر إقامته يوم 15 فبراير المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.



حفل هاني شاكر في عيد الحب

ومن المفترض أن يقدم هاني شاكر خلال حفله في لبنان ضمن احتفالات عيد الحب عدد كبير من أغانيه الرومانسية الجديدة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أغاني ألبوم هاني شاكر الجديد “اليوم جميل"

وطرح الفنان هاني شاكر ألبومه الجديد “اليوم جميل” خلال شهر سبتمبر الماضي، عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

طرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي لمسلسل الفنانة دنيا سمير غانم الذي يحمل اسم “عايشة الدور”؛ استعدادا لعرضه بالموسم الرمضاني 2025.



مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي أيضا، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

أطلقت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني مشروعًا لتعزيز القوة الناعمة المصرية على الصعيد القاري، يبدأ بترجمة مسلسلات وأفلام وبرامج وسهرات تمتلكها الهيئة إلى عدة لغات.

يواصل أبطال مسلسل "الكابتن" بطولة النجم أكرم حسني، تصوير أحداث ومشاهد العمل المختلفة، وذلك قبل قرابة الشهر على انطلاق موسم دراما رمضان المقبل 2025 والمقرر عرضه المسلسل خلاله.





طرحت المطربة نسمة محجوب، كليب أغنيتها الجديدة "في نفس الميعاد" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصّات الموسيقية.



الأغنية من كلمات عادل العش، وألحان سامر جورج، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

أغنية "فى نفس الميعاد" تقدم نسمة فيها حبها للموسيقى، على اعتبار أنها لغة مشتركة ترافق أرواحنا وتجتاز معنا مراحل الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.