مستخدما “chatgpt”، خالد سرحان يسخر من محمد رمضان (فيديو)

سخر الفنان خالد سرحان من الفنان محمد رمضان بطريقته الخاصة، عبر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهو يتحدث مع تطبيق الذكاء الاصطناعي “chatgpt”، وسأله سرحان عن أفضل ممثل ومطرب في مصر، فأجابه أن خالد سرحان هو أفضل ممثل وحمو بيكا هو أفضل مطرب، ليكشف سرحان في النهاية أنه هو من أصدر أوامر للتطبيق بأن يقول ذلك.

وجاء فيديو خالد سرحان بعد الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان بالأمس، والذي ظهر وهو يسأل نفس التطبيق عن أفضل مطرب وممثل في مصر، ليجيبه بأن محمد رمضان هو الأفضل وهو نمبر وان.

وحاز فيديو خالد سرحان على إعجاب الكثير من الجمهور، حيث حقق قرابة المليون مشاهدة بعد مرور خمسة ساعات فقط على طرحه، كما تفاعل عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي معه، خاصة أنه قدم الفيديو بشكل فكاهي.

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