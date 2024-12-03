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ثقافة وفنون

الناس حواديت، أغنية جديدة لـ نسمة محجوب بطابع اجتماعي (فيديو)

بوستر أغنية الناس
بوستر أغنية الناس حواديت، فيتو

طرحت المطربة نسمة محجوب، أغنيتها الجديدة "الناس حواديت" على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والمنصّات الموسيقية، ومحطات الراديو.

أغنية الناس حواديت 

الأغنية من كلمات سالم الشهباني وألحان كريم نيازى، وتوزيع موسيقى كريم أسامة، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

أغنية  الناس حواديت  تقدمها نسمة محجوب بشكل جديد يحمل الطابع الاجتماعى، وقامت بالترويج لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال نشر فيديو وأيضا البوستر الدعائي معلقة: "الناس حواديت، حكايات الدنيا بتكتبها.. أغنية جديدة | 03.12.2024". 

كلمات أغنية الناس حواديت 

وتقول كلمات أغنية “الناس حواديت”: “الناس حواديت حكايات الدنيا بتكتبها.. الناس شبابيك وبيوت مقفولة على صحابها.. الناس أسرار جوابات ما تبان من عنوانها.. الناس أعمار وساعات مرهونة بزمانها.. وبرغم اننا على نفس الأرض وبنشبه بعض كتير ف حاجات.. لكن أوقات بنحس ان احنا بعيد عن بعض”. 

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