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ثقافة وفنون

طرح البوستر التشويقي لمسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2025

دنيا سمير غانم.فيتو
دنيا سمير غانم.فيتو

طرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي لمسلسل الفنانة دنيا سمير غانم الذي يحمل اسم “عايشة الدور”؛ استعدادا لعرضه بالموسم الرمضاني 2025.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي أيضا، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

أبطال مسلسل عايشة الدور

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

وفي نفس السياق عادت دنيا سمير غانم إلى السينما بلوك جريء وجديد عليها من خلال فيلمها “دودي الغلابة” الذي تقدم فيه وللمرة الأولى دور فلاحة تهوى ألعاب القوى، وتعمل بودي جارد لرجل أعمال كبير. 

فيلم دودي الغلابة

العمل من إنتاج السبكي ويشارك في بطولته محمد ممدوح، وتأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتم عرضه في سبتمبر 2024.

 

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