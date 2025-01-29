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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، كواليس تصوير "الكابتن" لـ أكرم حسني

كواليس تصوير مسلسل
كواليس تصوير مسلسل الكابتن، فيتو

يواصل أبطال مسلسل "الكابتن" بطولة النجم أكرم حسني، تصوير أحداث ومشاهد العمل المختلفة، وذلك قبل قرابة الشهر على انطلاق موسم دراما رمضان المقبل 2025 والمقرر عرضه المسلسل خلاله. 

مسلسل الكابتن 

مسلسل "الكابتن" يأتي ضمن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2025، ومن إخراج معتز التوني وتأليف عمرو الدالي وهو من 15 حلقة.

أبطال مسلسل الكابتن 

"الكابتن" بطولة أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبدالوهاب وسوسن بدر ورحمة أحمد وأحمد الرافعي، وكذلك محمد رضوان وسامي مغاوري وعمر شوقي، ووئام مجدي، وميمي جمال. 

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