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ثقافة وفنون

نسمة محجوب تطرح أغنية "في نفس الميعاد" (فيديو)

بوستر أغنية نسمة
بوستر أغنية نسمة محجوب الجديدة، فيتو

طرحت المطربة نسمة محجوب، كليب أغنيتها الجديدة "في نفس الميعاد" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصّات الموسيقية.

كليب أغنية في نفس الميعاد 

الأغنية من كلمات عادل العش، وألحان سامر جورج، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

أغنية "فى نفس الميعاد" تقدم نسمة فيها حبها للموسيقى، على اعتبار أنها لغة مشتركة ترافق أرواحنا وتجتاز معنا مراحل الحياة.

أغنية في نفس الميعاد 

وتقول كلمات "فى نفس الميعاد": فى نفس الميعاد
ونفس الطريق
بقف وسط ناسى
بجيتارى الرقيق
أونس بصوتى
حيطان البيوت
و ريحة الشوارع
و رمل الطريق

و كل اللى يسمع
يشدّه الكلام
يقابل غنايا
بكل إهتمام
و يمشوا فى طريقهم
و يسمعنى غيرهم
بغنى لمعنى
الحياة والسلام

و كل اللى واقف
حابب يشوف
مفيش حد مجبر
يكمل وقوف
ولا حد فيهم
بيضحك مجاملة
ولا حد فيهم
يسقف كسوف

و شايفة فى عينيهم
ملامح بريئة
و باقبل شعورهم
لأنه الحقيقة
ولا مرة اسيبهم
و ابطّل أغانى
إلا وبعانى
بنفس الطريقة
كل اما تعند معايا الحياة
بارجع مكانى وافضل اغنى

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كليب أغنية في نفس الميعاد يوتيوب المطربة نسمة محجوب فى نفس الميعاد نسمة محجوب
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