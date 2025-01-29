الأربعاء 29 يناير 2025
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ثقافة وفنون

وفاة الكاتب محمد جبريل عن عمر يناهز 87 عاما

محمد جبريل
محمد جبريل

أعلنت الدكتورة زينب العسال رحيل زوجها الكاتب الصحفي والروائى السكندري، محمد جبريل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 87 عاما.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة ظهر غدٍ الخميس 30 يناير فى مسجد أبو بكر الصديق، فى ميدان الحجاز بحي بمصر الجديدة.

يشار إلى أن محمد جبريل سبق وصدرت له عدة أعمال روائية وقصصية من بينها روايات: الأسوار، إمام آخر الزمان، من أوراق أبي الطيب المتنبي، اعترافات سيد القرية، زهرة الصباح، الشاطئ الآخر، رباعية بحري، ياقوت العرش، بوح الأسرار، مد الموج، نجم وحيد في الأفق، حكايات الفصول الأربعة، زوينة، صيد العصارى، غواية الإسكندر، الجودرية، رجال الظل. رواية "مشارف اليقين" وهي رواية صوفية وتدور في أجواء روحانية. رواية "حيرة الشاذلي في مسالك الأحبة"، ورواية "أسرة القط حميدو".

 

إضافة إلى مجموعاته القصصية: تلك اللحظة، انعكاسات الأيام العصيبة، حكايات وهوامش من حياة المبتلى، سوق العيد، انفراجة الباب، حارة اليهود، رسالة السهم الذي لا يخطئ، موت قارع الأجراس وغيرها.

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