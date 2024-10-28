الإثنين 28 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

هاني شاكر يصل الكويت لإحياء حفل في 31 أكتوبر

وصول هاني شاكر للكويت،
وصول هاني شاكر للكويت، فيتو

وصل الفنان هاني شاكر إلي الكويت اليوم الإثنين، ومن المفترض أن يجري البروفات الأخيرة، قبل حفله هناك والذي من المقرر إقامته يوم 31 أكتوبر الجاري.

https://www.instagram.com/reel/DBqYMxStQMK/?igsh=MXA3dXVsMzkyeGMybw==

حفل هاني شاكر في الكويت 

ومن المفترض أن يقدم هاني شاكر خلال حفل الكويت عدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

كما يحيي الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا، بأوبرا دبي بدولة الإمارات المتحدة يوم 26 من شهر ديسمبر المقبل، ضمن حفلات الكريسماس.

وروج هاني شاكر لحفله بدبي، حيث نشر بوستر الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

ويغني هاني شاكر عددا من أغنياته الشهيرة، بجانب بعض أغنيات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ

وكان هاني شاكر قرر  تأجيل حفلاته  في أمريكا نظرًا للظروف المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية من أحداث وخاصة أحداث لبنان الأخيرة.

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