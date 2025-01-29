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إمساكية فيتو الرقمية لشهر رمضان 2025

إمساكية فيتو الرقمية
إمساكية فيتو الرقمية لعام 2025

كل عام وأنتم بخير، أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المعظم لعام 1446 هجريا، والذي تكون غرته فلكيا يوم السبت 1 مارس عام 2025 وعدته 29 يوما.

 

إمساكية رمضان 2025


وإمساكية رمضان هي عادة رمضانية خالصة تغير شكلها عن ذي قبل، والهدف منها منذ إصدارها هو الإعلان عن بداية شهر رمضان ومواقيت الصلاة والإفطار والإمساك.

 

أعدت فيتو إمساكية رقمية لشهر رمضان المبارك 2025 وبمجرد الضغط على اليوم تظهر أمامك مواقيت الصلاة والإفطار والإمساك.

 

ووفقا للحسابات الفلكية يكون اليوم الأول من شهر رمضان هو أقصر الأيام،  حيث عدد ساعات صيام اليوم الأول تصل إلى 13 ساعة و20 دقيقة، حيث يرفع أذان صلاة المغرب 5:54 مساء، ويرفع أذان الفجر 4:54 صباحا.

بينما يكون اليوم الأخير 29 رمضان والموافق 29 مارس، هو أطول الأيام حيث عدد ساعات الصيام  تصل إلى 14 ساعة و12 دقيقة ويرفع أذان صلاة المغرب 6:12 مساء ويرفع أذان صلاة الفجر 4:20 صباحا.

 

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