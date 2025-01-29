الأربعاء 29 يناير 2025
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خارج الحدود

فرنسا تقرر رفع بعض العقوبات عن سوريا

وزير الخارجية الفرنسي،
وزير الخارجية الفرنسي، فيتو

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، رفع بعض العقوبات عن سوريا، وفق صحيفة الوطن السورية.

 فرنسا ترفع بعض العقوبات عن سوريا

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا أخيرًا على  خريطة طريق لتخفيف العقوبات عن سوريا، في خطوة تمهيدية، بعدما فرضت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد على قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري بسبب الحرب الأهلية.

 وسقط نظام الأسد في 8 ديسمبر عام 2024، على أيدي المعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام.

 

فرنسا تقرر إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على سوريا

 

والأسبوع الماضي، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو غراندي، إلى إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على سوريا، وفق وكالة "رويترز".


وقال غراندي: إنه "إذا جرى رفع العقوبات، فإن هذا من شأنه أن يُحّسن الظروف في الأماكن التي يعود إليها الناس".

 وفي وقت سابق من يناير الجاري، أصدرت الولايات المتحدة أمرا بإعفاء سوريا من العقوبات لمدة 6 أشهر لبعض القطاعات، منها قطاع الطاقة، لكن الإدارة الجديدة في سوريا، بقيادة أحمد الشرع، تقول إن هناك حاجة إلى مزيد من التيسير.

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