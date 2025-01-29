الأربعاء 29 يناير 2025
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خارج الحدود

سوريا تطالب روسيا بتسليم الأسد والكرملين يعلق

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين يعتبر الاتصالات بين موسكو ودمشق مهمة، مشيرا إلى أن الكرملين لم يعلق على التصريحات حول مطالب سوريا المزعومة من روسيا بالتعويض وتسليم الأسد.

 حوار دائم مع السلطات السورية وروسيا 

وقال دميتري بيسكوف في بيان له: من الضروري الحفاظ على حوار دائم مع السلطات السورية وروسيا ستواصل القيام بذلك.

وأضاف:  العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا متعددة الأوجه ووثيقة للغاية وهي جزء لا يتجزأ من أجندة كل من بوتين ولوكاشينكو.

 وضع العراقيل أمام صفقات الطاقة وروسيا

وتابع: الولايات المتحدة وأوروبا تحاولان وضع العراقيل أمام صفقات الطاقة وروسيا تتخذ خطوات للحد من العواقب.

وأردف: الصحفي كارلسون لم يقدم أدلة عندما تحدث عن نوايا إدارة بايدن لاغتيال بوتين ومن الأفضل عدم الأخذ بالمعلومات غير المؤكدة.

الصداقة مع صربيا وبلغراد

وأتم: روسيا تقيّم حاليا الصداقة مع صربيا وبلغراد لم تطلب المساعدة من موسكو وقيادة البلاد قادرة على حل المشاكل بمفردها

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