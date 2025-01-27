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محافظات

بني سويف تستقبل فوجا سياحيا لزيارة المعالم التاريخية والمناطق الأثرية

بني سويف تستقبل فوجا
بني سويف تستقبل فوجا سياحيا، فيتو

 استقبلت محافظة بني سويف فوجًا سياحيًا مكونًا من 32 عضوًا من نادي الشمس، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية، والتي تتم تحت إشراف ورعاية محافظة بني سويف د. محمد هاني غنيم، حيث يأتي هذا النشاط في إطار تنفيذ البروتوكول المبرم بين المحافظة "إدارة السياحة" وشركة مصر للسياحة لتنظيم الرحلات والبرامج السياحية.

 

تضمن برنامج الزيارة، الذي أعدته وأشرفت على تنفيذه إدارة السياحة بـ محافظة بني سويف، زيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية المميزة، بدأ الفوج جولته بزيارة منطقة هرم وواحة ميدوم، حيث قدمت إدارة السياحة شرحًا مختصرًا عن تاريخ بناء الهرم والمصاطب المحيطة به، وكان في استقبال الفوج رانيا عزت، مدير عام الإدارة، وهبة السيد، وكيل الإدارة، ومحمد فتحي، مسؤول الرحلات.

 

 فوج سياحي يزور المعالم التاريخية الأثرية ببني سويف

 بعد ذلك، توجه الفوج لزيارة دير الأنبا أنطونيوس في مركز ناصر، شمال بني سويف، الذي يعد من أهم المعالم الدينية والتاريخية في المنطقة، وتم استقبال الفوج من قبل بعض الآباء ورعاة الدير، الذين قدموا شرحًا عن قيمة الدير التاريخية والدينية.

 

واستكمالًا للبرنامج، قام الفوج بجولة نيلية للاستمتاع بمناظر الكورنيش الطبيعي، حيث تمتاز بني سويف بموقعها الفريد على مجرى النيل، الذي يتسم بجمال المناظر الطبيعية وجزر نيلية تحاكي التحف الفنية. 

 

وأختتم الفوج برنامجه بمشاهدة عرض لفرقة الفنون الشعبية بنادي الإدارة المحلية بمدينة بني سويف، بالإضافة إلى زيارة معرض للحرف التراثية الذي نظمته إدارة الصناعات الحرفية بمقر النادي.

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