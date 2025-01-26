الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يفتتح العيادات الخارجية بمستشفي الـ24 بشرق النيل

افتتاح العيادات الخارجية
افتتاح العيادات الخارجية بمستشفي الـ24 ببني سويف، فيتو

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، العيادات الخارجية بمستشفي 24 بشرق النيل التابعة لمستشفيات جامعة بني سويف، وذلك بحضور الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف.

 

افتتاح العيادات الخارجية بمستشفي الـ24 ببني سويف

 

 وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن افتتاح العيادات الخارجية بمستشفي 24 يعد إضافة جديدة لمنظومة القطاع الطبي المتكاملة التي تتمتع بها الجامعة، وما تقدمه من خدمات نوعية لكافة المواطنين على مستوى المحافظة وخاصة المواطنين بشرق النيل.

 

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى المستشفى تضم 20 عيادة في مختلف التخصصات الطبية المختلفة وتشمل عيادة العصبية: طب الأسرة وجراحه مخ وأعصاب وعيادة النفسية وعيادة الجراحة العامة والصدرية وباطنة عامة ومتوطنة وجراحة قلب وصدر وروماتيزم وجلدية وعيادة قلب وذكورة وجراحة التجميل وجراحة مسالك وجراحة أطفال وعظام وتخاطب ورمد وأنف وأذن.

 

استقبال المرضى وتشخيص حالتهم وإجراء الفحوصات

 

 وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن العيادات الخارجية تقوم باستقبال المرضى وتشخيص حالتهم وتقرير العلاج اللازم لهم، وإجراء الفحوص الطبية والتحاليل والأشعة التشخيصية لتقرير العلاج المناسب للحالات، مؤكدًا أهمية دور المستشفيات الجامعية  في تقديم خدمة صحية ذات كفاءة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية.

 

محافظ بني سويف يحضر الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد عمر بن عبد العزيز

محافظ بني سويف يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

صورة مع الأب الغائب، قصة مؤثرة في حفل تخرج الدفعة 25 بطب بني سويف

الأحد، قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والأحياء ببني سويف

وفد إماراتي يبحث فرص الاستثمار الرياضي في نادي بني سويف "صور"

أين المسلماني من قنوات النصب الفضائية؟

وكيل تعليم بني سويف: بدء تقدير درجات الشهادة الإعدادية السبت المقبل

محافظ بني سويف يتابع ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد بإهناسيا لتوفير السلع بأسعار مخفضة

نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف 2025 للترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يحضر الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد عمر بن عبد العزيز

محافظ بني سويف يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

صورة مع الأب الغائب، قصة مؤثرة في حفل تخرج الدفعة 25 بطب بني سويف

الأحد، قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والأحياء ببني سويف

وفد إماراتي يبحث فرص الاستثمار الرياضي في نادي بني سويف "صور"

أين المسلماني من قنوات النصب الفضائية؟

وكيل تعليم بني سويف: بدء تقدير درجات الشهادة الإعدادية السبت المقبل

محافظ بني سويف يتابع ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
ads

الأكثر قراءة

بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تفاصيل عرض الأهلي للحصول على خدمات لاعب بتروجت

الخطيب يصل مقر بتروجت لحسم صفقة أحمد رضا

موليود سينما ودراما جديد المسلماني في ماسبيرو

الطبيبة الشرعية في قضية مقتل طفلة السلام: المتهم اغتصب الضحية أثناء احتضارها

بعد توليه الإدارة المركزية لمكتب عبد اللطيف، المحمدي مستودع أسرار وزير التربية والتعليم

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

منوعات

المزيد

أكثر إمرأة عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقم قياسي جديد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

لماذا ينتصر الظالم في هذا العالم؟ شيخ الأزهر يرد على سؤال الأطفال بمعرض الكتاب

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي حول رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية