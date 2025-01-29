الأربعاء 29 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بعد التطوير، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

إذاعة القرآن الكريم،
إذاعة القرآن الكريم، فيتو

في ظل التطوير الجديد للإذاعة، تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 الموافق 29 رجب، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

 

تلاوات القرآن المجود يوم الأربعاء  29 رجب  

06:40 (ص) للشيخ  عبدالباسط عبدالصمد  وماتيسر من سور القارعة/ التكاثر/ العصر   5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سور الغاشية والفجر والبلد 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة المائدة 30ق

26: 9 (ص) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة لقمان  15 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى  ما تيسر من سورة النور  15 ق

20: 11 (ص) تلاوة للشيخ  هاشم هيبة  وما تيسر من سورة  التوبة  15ق

13: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ شعبان الصياد  وما تيسر من سورة آل عمران 30ق

22: 13 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى  وما تيسر من سورة  المؤمنون  15ق


47: 13 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة فاطر 15 ق

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ 5ق الساعة 15:13


مصحف مجود للشيخ/ عبدالفتاح الشعشاعى   من سورتي الملك  والقلم  29ق

18:54 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الروم  15ق


20:40 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمد رفعت  وما تيسر من سورة يوسف  15ق

21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سورة النساء  30 ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وماتيسر من سورة الأحزاب    44ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ  شعبان الصياد  وما تيسر من سورة إبراهيم( بمناسبة ذكراه) 44ق

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالرحمن الدروى  وما تيسر من سورة فصلت 15ق

02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ  هاشم هيبة  وما تيسر من سورة غافر  15ق

02:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ  شعبان الصياد  وما تيسر من سورة الحج ( بمناسبة ذكراه) 15ق

04:01 (بعد منتصف الليل) للشيخ  طه الفشنى  وما تيسر من سورة  يوسف  30ق

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