قاضية أمريكية توقف "مؤقتا" قرار ترامب بتجميد المنح والقروض

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن قاضية فيدرالية منعت مؤقتًا أمس الثلاثاء قرارًا للرئيس دونالد ترامب بشأن تجميد المنح والقروض الاتحادية.

وقالت خلال جلسة المحكمة الاتحادية في واشنطن إن "الحكم يهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن".

ووفقًا لخان، فإن أمر الإيقاف "مؤقتًا" حتى الثالث من فبراير المقبل.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المنح والقروض الاتحادية بدءًا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة واشنطن، الثلاثاء.

وفي مذكرة صدرت الإثنين، قال ماثيو فيث القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الاتحادية، إن التمويل سيتوقف في وقت تراجع إدارة ترامب المنح والقروض للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس.

وكرد فعل سريع، رفع المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية ومؤسسات أخرى، دعوى قضائية ضد الأمر الذي أصدرته إدارة ترامب.

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