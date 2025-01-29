رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم الفرق الفائزة بدوري القطاعات لكرة الطائرة (صور)

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، نهائي فعاليات بطولة دوري القطاعات (القطاع السابع) لكرة الطائرة داخل رحاب كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، بمشاركة جامعات (كفر الشيخ - المنصورة – السادات - المنوفية - حورس - المنوفية الأهلية - الدلتا - التعليم العالي)، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كامل، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ومتابعة الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور احمد زينه عميد كلية التربية الرياضية.



وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ الفرق الفائزة بدوري القطاعات (القطاع السابع) لكرة الطائرة طلاب، حيث حصل علي المركز الأول جامعة كفر الشيخ، وجاء في المركز الثاني جامعة المنصورة، وحصل علي المركز الثالث التعليم العالي.



كما أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الفرق الفائزة بدوري القطاعات (القطاع السابع) لكرة الطائرة طالبات، حيث حصل علي المركز الأول جامعة المنصورة، وجاء في المركز الثاني جامعة حورس، وحصل على المركز الثالث جامعة الدلتا.



وخلال اللقاء، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن استضافة الجامعة لهذه البطولة تمثل نموذجًا حيًّا لدورها الريادي في تعزيز الرياضة الجامعية وتنمية مهارات طلبة الجامعة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز روح التعاون والتنافس الشريف بين الجامعات.



وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسعى دائمًا لتوفير البيئة المثالية التي تتيح لطلبة الجامعة المشاركة في الأنشطة المختلفة وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والرياضية على حد سواء.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه البطولة تجسد التزام الجامعة بتطوير الأنشطة الطلابية كجزء أساسي من العملية التعليمية، مؤكدًا أن الرياضة تسهم في بناء الشخصية المتكاملة للطالب. مشيدًا بالمشاركة الواسعة من الجامعات، مقدمًا الشكر لجميع القائمين على التنظيم لإنجاح هذه البطولة.



جدير بالذكر أن هذه البطولة تأتي في إطار التعاون المثمر بين الجامعات المصرية لدعم النشاط الرياضي وتأكيد أهمية الرياضة في بناء الأجيال الواعدة.

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