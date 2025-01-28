جامعة كفر الشيخ تعلن نتائج مسابقة الأبحاث الاجتماعية عن دور الجامعة في بناء الإنسان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة الأبحاث الاجتماعية بالجامعة، بعنوان ( دور الجامعة في بناء الإنسان... والأمن الاجتماعي)، والتى نظمتها إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

رئيس جامعة كفر الشيخ: نحرص على الاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على الإهتمام بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها ودورها في بناء شخصية الطالب الجامعي، موضحًا أن المسابقة تهدف الى دعم روح التنافس بين طلبة الجامعة، وتنمية الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في المجتمع والمستقبل، وخلق نموذج إيجابي ذات طليعة علمية وثقافية، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية،" بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المسابقة تستهدف تعليم الطالب أساسيات البحث العلمى؛ بدايةً من كيفية صياغة الأسئلة البحثية، انتقالًا إلى تعليمه كيف يقرأ مقالًا بحثيا، ويعثر على نقطة بحثية للدراسة والكتابة العلمية، وتعليمه المشاركة في ورقة بحثية، واكتساب القدرة على التفكير بشكل علمى سليم، واتباع خطوات التفكير العلمى.



هذا وأسفرت نتائج المسابقة على فوز الطالب نادر محمد محمد عبد العزيز كلية الآداب بالمركز الأول، وحصول الطالب خالد لطفي محمد حسب الله كلية الآداب على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الطالبة حنين علاء رمضان مصطفى الأجرود كلية التجارة، والطالبة شروق عادل إبراهيم فرج كلية الطب البشري بالمركز الرابع.

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