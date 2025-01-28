رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم الدفعة السابعة من خريجي كلية الطب لتبرعهم بأسِرّة عناية مركزة للمستشفى

كرم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ خريجي كلية الطب البشري بالجامعة الدفعة السابعة الذين تبرعوا بعدد من أسِرّة العناية المركزة لمستشفي كفر الشيخ الجامعي، مقدمًا لهم خالص التهاني، وحثهم على استكمال مشوارهم العلمى والاطلاع والتدريب على كل ما هو جديد، وبذل قصارى جهدهم لخدمة المرضى، ودعاهم إلى الإخلاص فى العمل والتفانى، وأن يكونوا مواطنين صالحين لخدمة وطنهم.

وجاء ذلك ردا على المبادرة الأولي من نوعها لطلبة الدفعة السابعة من خريجي كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ ، الذين تبرعوا بعدد من أسِرّة العناية المركزة لمستشفي كفر الشيخ الجامعي، رغبة منهم في ترك أثر طيب في نفوس إدارة الكلية، والمستشفي الجامعي، وجامعة كفر الشيخ، بعد تخرجهم من اخر سنة دراسية لهم وتعظيم مبدأ المشاركة المجتمعية، ومساهمة منهم في تخفيف معاناة المرضي وتأكيدا علي دور الطبيب والذي يشمل الجانب العلمي والعملي والجانب الانساني وتعزيزا لنشر مباديء رسالة مهنة الطب السامية.



وقد جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه اسماعيل، عميد كلية الطب البشري بالجامعة، والدكتور حاتم الجوهري، وكيل كلية الطب البشري لشئون التعليم والطلاب.



كما أعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الطب البشري بالجامعة، مشيرًا الي ان يوم التخرج هو يوم الحصاد الذي يمثل لحظة فارقة في حياة الطلبة، حيث يأتي تتويجًا لجهودهم وأولياء أمورهم على مدار سنوات من العمل الدؤوب، مؤكدًا أن الجامعة هي مفخرة الجامعات المصرية كلها، فالجامعة كل يوم يحدث فيها الجديد، وكلية الطب البشري بالجامعة من الكليات الرائدة على المستوي المحلي والاقليمي والدولي.

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