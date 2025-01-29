مفاجأة صادمة، أدوية شراب الأطفال تفسد بعد فتحها دون النظر إلى تاريخ الإنتاج

أدوية شراب الأطفال قد تصبح غير آمنة للاستخدام بعد أربعة أسابيع من فتحها، حتى إن كان تاريخ انتهاء الصلاحية ما زال ساريًا.

وبحسب موقع "تايمز ناو"، شرح الدكتور باوان ماندافيا، طبيب الأطفال، كيف يؤثر تعرض الشراب للهواء على جودته، مما قد يشكل خطرًا على صحة الأطفال.

لماذا يفسد الشراب بعد فتحه؟

هناك 3 أسباب رئيسية:

خطر التلوث

تعرض الشراب للهواء يزيد من احتمالية التلوث بالبكتيريا أو العفن، حتى إذا كانت الزجاجة مغلقة جيدًا، مما يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالأمراض.

ضعف فعالية المواد الحافظة

المواد الحافظة تفقد فعاليتها مع مرور الوقت بعد فتح العبوة، ما يجعل الشراب أكثر عرضة لنمو الميكروبات.

تدهور الجودة

تتدهور جودة الشراب بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تغييرات في الطعم أو القوام أو اللون، وقد يؤثر ذلك على فعالية الدواء.



نصائح للآباء والأمهات

لضمان سلامة أطفالهم، يُوصى باتباع هذه الإرشادات:

تسجيل تاريخ الفتح: قم بكتابة تاريخ فتح العبوة على الزجاجة.

التخلص بعد 4 أسابيع: حتى لو كان الشراب المتبقي يبدو صالحًا، يُفضل التخلص منه بعد أربعة أسابيع من فتحه.

التخزين السليم: التزم بتعليمات التخزين المدونة على العبوة.

استشارة المختصين: إذا كنت غير متأكد من صلاحية الدواء، استشر طبيبك أو الصيدلي.

تحذير الخبراء



يؤكد الخبراء أهمية اتباع إرشادات الاستخدام بعد فتح عبوات الأدوية، حيث قد تكون التغيرات غير المرئية في الشراب سببًا لجعله ضارًّا.

وعلى الرغم من فعالية أدوية الشراب في علاج الأمراض، فإن الإهمال في الالتزام بالإرشادات قد يؤدي إلى نتائج سلبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.