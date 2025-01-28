حريق يلتهم عددا من أشجار الزينة بالشروق دون خسائر بشرية

كشفت معاينة الأدلة الجنائية وأجهزة الأمن تفاصيل نشوب حريق في أشجار نخيل على الطريق بالحي السابع في مدينة الشروق.

وتبين من المعاينة تفحم عدد من أشجار الزينة على الطريق الرابط بالحي السابع في مدينة الشروق، وتم إخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي المساحات الخضراء.

واضاف تقرير المعاينة، إن الحريق لم يسفر عن أى إصابات أو خسائر بشرية.

إخماد حريق أشجار النخيل بالشروق

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بمعاونة الأجهزة التنفيذية من السيطرة على حريق هائل نشب فى أشجار النخيل بالحى السابع بمدينة الشروق .

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق هائل فى أشجار النخيل بالحى السابع بمدينة الشروق، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء برئاسة العقيد محمد صبحى، إلى مكان البلاغ ومعاونة أجهزة جهاز مدينة الشروق الى مكان البلاغ.

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